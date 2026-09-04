REQUISITOS

• Podrán participar todos los ciudadanos con residencia en México, de entre 18 y 25 años.

• Experiencia previa no necesaria.

• Los trabajos presentados deberán ser originales y no haber sido ganadores en otros concursos.

• No IA

CATEGORÍAS

• Única. Temas políticos, sociales, económicos o ambientales.

CARACTERÍSTICAS

• La temática es libre. Temas políticos, sociales, económicos o ambientales.

• Técnica y formato libre. El envío será de forma digital vía correo electrónico.

• Se deberán enviar materiales por autor. Junto con los trabajos se solicita adjuntar una hoja en formato Word que contenga: nombre completo y constancia de residencia del autor (credencial de elector, licencia de conducir o pasaporte).

• Las imágenes se recibirán solo en alta resolución (jpg 300 dpi).

• Los participantes al enviar sus obras autorizan la posible publicación de las mismas en cualquier plataforma a modo de promoción del evento.

JURADO

Será integrado por Kemch y Boligán, de EL UNIVERSAL; Chavo del Toro, de El Economista; Alarcón, de El Heraldo; Obi, de Reforma; y Luis Gantus, historiador de la caricatura.

PLAZOS

• Se recibirán trabajos entre el 7 y 28 de septiembre de 2026.

• Solo se recibirán vía electrónica al correo: concurso.caricatura@eluniversal.com.mx con el nombre completo del participante, edad, alias, domicilio y experiencia previa en caso de contar con ella.

• Los trabajos serán analizados por el jurado del 1 al 22 de octubre de 2026.

• Los resultados se darán a conocer el 29 de octubre en las plataformas de EL UNIVERSAL

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