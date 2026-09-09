“Si quieren les mando una copia de la invitación a mi bautizo que fue en Magdalena de Quino, Sonora”, respondió el senador Luis Donald Colosio a las criticas de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien ha cuestionado que no es sonorense y que no puede aspirar a la gubernatura de esa entidad.

En entrevista fue cuestionado por las criticas de Montiel sobre su gestión en Monterrey y porque habría nacido en la Ciudad de México, a lo que respondió que “es muy fácil descalificar desde el púlpito del poder cuando ellos mismos están siendo asediados por sus propios malos resultados”.

“Yo he sido sonorense toda mi vida, todas mis inscripciones académicas me registraron como sonorense originario de Magdalena de Quino, Sonora. En mi acta de nacimiento dice que soy originario de Magdalena de Quino, Sonora”, comentó.

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Agregó que el artículo noveno de la Constitución de Sonora dice que uno es sonorense por ser hijo de padres sonorenses.

“Están nerviosos, ven que su proyectito se le está cayendo y a lo mejor quieren descalificarme a la mala, sacando un papel que ni yo mismo conozco a la última hora”, dijo Colosio Riojas.

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