El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, advirtió que “la cabeza de la serpiente son los cárteles en México”, y aunque admitió que el gobierno mexicano “ha hecho más de lo que jamás se había hecho” para perseguir a esos cárteles, “no es suficiente”.

Rubio, quien llegó a Ecuador procedente de Colombia, para reforzar la lucha antinarco en la región, dijo a los medios, en la embajada de Estados Unidos en Quito, que “el caso de México es un desafío mayor, por el tamaño del país, por el poder de los cárteles”.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que “no es un misterio para nadie que hay vastos territorios en México que no son gobernados por el Estado, sino que son controlados por estas organizaciones narcoterroristas”.

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“Siendo justos”, aclaró el secretario de Estado, “los mexicanos han hecho más de lo que jamás habían hecho para perseguir a estos grupos, pero aun así no es, ni de lejos, suficiente. Ellos lo saben; se lo hemos dicho y esperamos trabajar en colaboración con ellos para hacer más”.

Marco Rubio advirtió que, al final, “la cabeza de la serpiente son estos cárteles en México”.

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Los cárteles, insistió, “son una amenaza para el Estado mexicano. El pueblo mexicano puede decirles eso. El tema número uno en México, como muestran todas las encuestas, es la seguridad. En México, los candidatos políticos son asesinados constantemente. Los jueces son asesinados constantemente; los periodistas que informan sobre los cárteles son asesinados constantemente por estos grupos. Así que estos grupos representan una amenaza enorme justo en nuestra frontera”.

SECRETARY RUBIO: There are territories, vast territories in Mexico, that are not governed by the state. They are controlled by these narco-terrorist organizations. pic.twitter.com/udRGZXv0xU — Department of State (@StateDept) September 9, 2026

Cárteles tienen "un gran financiamiento", alerta Rubio

Rubio alertó asimismo sobre el uso de drones por parte de los cárteles. “Ahora tienen drones. Los están usando para intentar traficar drogas y personas a través de la frontera. Estos grupos son muy peligrosos. Cuentan con un gran financiamiento. Hay que enfrentarlos”.

Rubio subrayó que “nuestra esperanza y nuestra intención” es enfrentar a los cárteles “en colaboración con México. Ese es el ideal. Pero, tarde o temprano, habrá que enfrentar esa amenaza de una forma u otra. Nuestra esperanza es hacerlo en colaboración con las autoridades mexicanas”.