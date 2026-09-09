La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, designó a Roberto Carlos Félix López como Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral tras la renuncia de Claudia Arlett Espino, a días del arranque del periodo electoral.

A través de un comunicado, el organismo informó que Félix López, quien ocupaba hasta ahora, el cargo como director ejecutivo de Organización Electoral, cumplía con todos los requisitos para asumir el despacho de la Secretaría Ejecutiva.

El INE aseguró que revisó "detalladamente" la trayectoria profesional y académica para sustituir a la exsecretaria, que aseguró renunció por motivos de salud.

¿Quién es Roberto Carlos Félix López, nuevo secretario ejecutivo del INE?

De acuerdo con el INE, Félix López es licenciado en Derecho y cuenta con una especialidad en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Hermosillo, A.C.; es doctor en Derecho por la Universidad de Baja California, además de contar con las especializaciones en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, y en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, ambas otorgadas por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Además, dentro del INE se ha desempeñado como Secretario Técnico de Guadalupe Taddei y en la Coordinación Estratégica del propio Instituto; asimismo, ocupó el cargo de Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva.

Cuenta también con experiencia previa en la administración electoral local, al haber sido Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, de noviembre de 2014 a marzo de 2020.

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Taddei designa a María del Carmen Colín Martínez en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, designó a María del Carmen Colín Martínez como encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral tras la salida de Félix López.

Colín Martínez trabajaba como Directora de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, por lo que, el Instituto aseguró que "cuenta con la experiencia necesaria para asumir esta nueva encomienda, gracias a una destacada trayectoria de varios años en diversos cargos dentro del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE".

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bmc