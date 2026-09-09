América sumó a su sexto refuerzo para este torneo Apertura 2026 de la Liga MX y con esto ha cerrado filas para lo que resta del semestre. El central Santiago Ramos (Córdoba, Argentina) es nuevo jugador de las Águilas.

Luego de la salida del uruguayo Sebastián Cáceres al Celta de Vigo, el técnico Guillermo Almada y la directiva azulcrema comenzaron la búsqueda de un defensor para cubrir el hueco que dejó el charrúa.

Y el elegido fue Santiago Ramos Mingo, quien llega procedente del EC Bahía de Brasil. El defensor zurdo de 24 años arriba al Nido con 88 duelos disputados en el futbol brasileño y siete anotaciones.

América dio un contrato de cuatro años y pagó 10 millones de dólares por el central, considerado un futbolista de gran proyección. La cifra incluiría lo acordado entre ambos clubes más variables, que incluyen bonos por objetivos.

Surgido de las fuerzas inferiores de Boca Juniors, tuvo un paso por el Barcelona Athletic, se consolidó en el Defensa y Justicia de Argentina y posteriormente emigró a EC Bahía de Brasil.

Ramos Migo estará llegando en los próximos días a México para realizar las pruebas médicas y ultimar detalles de su fichaje con las Águilas del América.

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Con esta nueva contratación, los azulcrema ya suman seis fichajes para este torneo: Miguel Borja, Óscar Perea, Carlos Álvarez, Edwin Cerrillo, Iván Tona y Santiago Ramos.