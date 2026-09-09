Parecía una mañana normal para Scarlett Camberos, cuando su smartphone comenzó a sonar y recibir varias notificaciones. Ese hábito de lavarse los dientes y la cara se vio alterado con la noticia: Nominada al Balón de Oro como Mejor Jugadora.

Nunca una mexicana había estado dentro de las 30 mejores del mundo. Si ella no lo podía creer, menos su madre, quien no entendía lo que pasaba.

“No tenía idea. Me levanté y estaba haciendo mi rutina de la mañana... Lavándome los dientes, la cara y —de repente— vi que mi teléfono estaba sonando y varias personas me habían mandado un mensaje; dije ‘¿qué está pasando?’. Ya entré a las redes; vi la nominación del club y la mía. Salí y dije ‘má, creo que me acaban de nominar al Balón de Oro’”, rememora.

“Y mi mamá ‘¿qué es eso? ¿De la Concacaf?’ Yo: ‘No, má; como el trofeo que le dan a [Lionel] Messi cada año, básicamente’. Todavía sigue como un poco confundida, pero sí, después dije ‘wow, esto es real’”, platicó —con una enorme sonrisa— en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Aunque todavía no lo asimila en su totalidad, Scar tiene algo muy claro en su lista de objetivos: Crecer en lo grupal y en lo individual, tanto en el América como en la Selección Mexicana.

“Tengo varias emociones, pero siento que es una motivación, porque —como jugadora— no he llegado a mi potencial. Recibir esta nominación, lo tomo como una motivación de que todavía tengo muchas cosas que mejorar y crecer. No sé cuál es mi límite. Me hace sentir muy orgullosa de mí misma y muy agradecida de formar parte de este club”, aseveró la ‘10’ azulcrema.

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Camberos es una de las referentes del América Femenil y pieza fundamental en la obtención del reciente triplete. Una auténtica superestrella mexicana.

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