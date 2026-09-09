La forma en que México se mueve y consume energía atraviesa una transformación. La electrificación del transporte, el desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos, la incorporación de nuevas tecnologías y la búsqueda de alternativas más limpias están modificando la manera en que ciudades, empresas y consumidores piensan el futuro.

Ante este escenario, EL UNIVERSAL presenta Energía en Movimiento, una nueva sección dedicada a informar sobre el avance y futuro de la movilidad eléctrica, los autos híbridos, el transporte sustentable y la transición hacia energías limpias.

El espacio busca acercar a los lectores información que permita comprender cómo evolucionan estas industrias, cuáles son las principales tendencias y qué soluciones comienzan a incorporarse en la vida cotidiana y en la actividad empresarial.

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Energía en Movimiento también ampliará la conversación hacia temas como energías renovables, reciclaje, reforestación y economía circular, con una mirada integral sobre innovación, responsabilidad ambiental y desarrollo sustentable.

La sección está dirigida tanto a la audiencia general de EL UNIVERSAL como a clientes institucionales interesados en conocer tendencias, casos de éxito y soluciones concretas relacionadas con estos sectores. El objetivo es ofrecer información especializada que ayude a entender los cambios que ya están ocurriendo y los retos que acompañarán esta transición.

Más allá de las nuevas tecnologías, la propuesta busca explicar qué significan estos cambios para las personas y las empresas: cómo evolucionará el transporte, qué infraestructura será necesaria, qué papel tendrán los vehículos eléctricos e híbridos y cuáles son las oportunidades que surgen alrededor de un sistema energético cada vez más vinculado con la innovación.

La iniciativa parte de una premisa central: la energía es infraestructura habilitadora del crecimiento de México. Bajo esa visión, Energía en Movimiento conectará temas de infraestructura, movilidad, tecnología, inversión y competitividad para ofrecer una perspectiva amplia sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el país.

Un foro para iniciar la conversación

Como parte del lanzamiento de esta nueva sección, EL UNIVERSAL presentará el Foro Energía en Movimiento 2026 el próximo 5 de octubre a las 17:00 horas, con transmisión vía streaming a través de YouTube, Facebook y LinkedIn.

La convocatoria contempla la participación de representantes de los sectores de energía e infraestructura, industria, movilidad y automotriz, tecnología y electrificación, banca e inversión, además de sector público y líderes de opinión.

EL UNIVERSAL abre un espacio editorial para seguir de cerca los cambios que están definiendo el futuro de la energía. Foto: iStock

El primer panel, “La energía que México necesita para crecer”, abordará temas como generación, capacidad, transmisión y distribución, gas natural, inversión pública y privada, renovables, almacenamiento y competitividad industrial.

La segunda conversación, “La nueva movilidad: energía, tecnología y transformación”, analizará la electromovilidad, la infraestructura de recarga, los vehículos eléctricos e híbridos, las flotas, el consumidor, la tecnología y las redes.

Entre los especialistas y líderes empresariales que ya han confirmado su participación se encuentran Miriam Grunstein, una de las abogadas con mayor experiencia en México en materia de energía, infraestructura y regulación; Gonzalo Monroy, especialista en energía y director general de la consultora GMCE; y José Antonio Sánchez González, CEO de E-MotoBike SA.

Con Energía en Movimiento, EL UNIVERSAL abre un espacio editorial para seguir de cerca los cambios que están definiendo el futuro de la energía y el transporte en México, así como las decisiones, innovaciones y soluciones que marcarán el camino hacia un desarrollo más limpio y responsable.

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