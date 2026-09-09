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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este miércoles la conferencia matutina desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más relevantes el país y responder las preguntas de los medios de comunicación.
Sigue aquí el minuto a minuto de La Mañanera del Pueblo y mantente informado.
Nación 08:03 AM
Antonio Martínez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), comparte que el Paquete Económico 2027 también impulsa la recaudación sin crear nuevos impuestos.
Nación 07:58 AM
El titular de la SHCP asegura que con el Paquete Económico 2027 se busca proteger el bienestar de las familias mexicanas, impulsar el desarrollo y mantener una trayectoria de finanzas públicas sanas.
Asimismo busca "más ingreso y mejor gasto, manteniendo disciplina fiscal".
Nación 07:56 AM
"Finanzas Públicas responsables para el Bienestar" es el mensaje que engloba el Paquete Económico 2027, comparte el secretario de Hacienda tras el envío al Congreso.
Asegura que busca finanzas sanas y sostenibles para el país.
Nación 07:53 AM
Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa el envío de leyes sobre apoyo a micro y medianas empresas y la ley de economía digital.
Nación 07:48 AM
A las 7:48 de la mañana comienza la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mira aquí la transmisión en vivo:
apr
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