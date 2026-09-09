La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este miércoles la conferencia matutina desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más relevantes el país y responder las preguntas de los medios de comunicación.

Sigue aquí el minuto a minuto de La Mañanera del Pueblo y mantente informado.

Nación 08:03 AM Antonio Martínez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), comparte que el Paquete Económico 2027 también impulsa la recaudación sin crear nuevos impuestos.





Nación 07:58 AM El titular de la SHCP asegura que con el Paquete Económico 2027 se busca proteger el bienestar de las familias mexicanas, impulsar el desarrollo y mantener una trayectoria de finanzas públicas sanas. Asimismo busca "más ingreso y mejor gasto, manteniendo disciplina fiscal".

Nación 07:56 AM "Finanzas Públicas responsables para el Bienestar" es el mensaje que engloba el Paquete Económico 2027, comparte el secretario de Hacienda tras el envío al Congreso. Asegura que busca finanzas sanas y sostenibles para el país.

Nación 07:53 AM Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa el envío de leyes sobre apoyo a micro y medianas empresas y la ley de economía digital.





Nación 07:48 AM A las 7:48 de la mañana comienza la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.



Mira aquí la transmisión en vivo:

apr