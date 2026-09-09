Nación | 09-09-26 | 06:47 | Actualizada | 09-09-26 | 08:03 |

La presidenta encabeza este miércoles la conferencia matutina desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más relevantes el país y responder las preguntas de los medios de comunicación.

Sigue aquí el minuto a minuto de y mantente informado.

Nación 08:03 AM

Antonio Martínez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), comparte que el Paquete Económico 2027 también impulsa la recaudación sin crear nuevos impuestos.

Nación 07:58 AM

El titular de la SHCP asegura que con el Paquete Económico 2027 se busca proteger el bienestar de las familias mexicanas, impulsar el desarrollo y mantener una trayectoria de finanzas públicas sanas.

Asimismo busca "más ingreso y mejor gasto, manteniendo disciplina fiscal".

Nación 07:56 AM

"Finanzas Públicas responsables para el Bienestar" es el mensaje que engloba el Paquete Económico 2027, comparte el secretario de Hacienda tras el envío al Congreso.

Asegura que busca finanzas sanas y sostenibles para el país.

Nación 07:53 AM

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa el envío de leyes sobre apoyo a micro y medianas empresas y la ley de economía digital

Nación 07:48 AM

A las 7:48 de la mañana comienza la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mira aquí la transmisión en vivo:

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