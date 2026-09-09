La presidenta Claudia Sheinbaum fijó la postura de su administración respecto al Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al señalar que presenta sesgos al no considerar los contextos específicos de cada nación.

“Nosotros siempre hemos dicho que la misma prueba para todos los países siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país. Eso es lo primero”, sostuvo.

Al abordar el desempeño de los estudiantes en la prueba PISA 2025, Sheinbaum Pardo resaltó los avances registrados en disciplinas clave y atribuyó los resultados positivos a la implementación del actual modelo pedagógico.

“En el caso de México, por ejemplo, en el caso de ciencias subió la calificación de los estudiantes (...) hay un reconocimiento del incremento en el conocimiento de ciencias gracias a la Nueva Escuela Mexicana”, enfatizó.

En relación con el ámbito de la lectoescritura, la Jefa del Ejecutivo aclaró que la contracción en los puntajes respondió a un fenómeno global derivado del impacto del entorno tecnológico en los jóvenes.

“En el caso de lectoescritura, bajó en todos los países de la OCDE. En el reporte de la OCDE lo asocian a las famosas plataformas digitales. Entonces, no es exclusivo de México”, explicó, y agregó que en el país “su disminución es mucho menor que en muchos otros”.

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Sobre el desempeño en matemáticas, reconoció que “sí hay una disminución”, aunque acotó que se trata de un comportamiento que comparte con otras naciones y que requiere una discusión analítica permanente.

Sheinbaum Pardo destacó que el propio organismo internacional envió un mensaje en el que distingue el papel de la comunidad escolar y la estructura docente frente a otros sistemas educativos del mundo.

“Hay un reconocimiento muy importante a México: hay un reconocimiento del papel que juegan las maestras y los maestros a diferencia de otros países. Hay un reconocimiento de los estudiantes y su deseo por cuestionar, que eso es muy especial de la Nueva Escuela Mexicana, y él hace un reconocimiento a la resiliencia de la educación en México”, destacó.

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Destacó también la labor del magisterio nacional.

Cabe mencionar que en la prueba PISA 2025, que aplica la OCDE cada tres años, México bajó siete puntos en matemáticas y otros siete en lectura con respecto a la edición pasada.

En matemáticas, México obtuvo 388 puntos, siete menos que en 2022 y 75 por debajo del promedio de la organización; en lectura alcanzó 408 puntos, también siete menos que en la edición anterior.

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El informe PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students señala que sólo uno de cada 200 estudiantes mexicanos, equivalente a 0.5%, alcanzó los niveles más altos de desempeño, el cinco o el seis, en al menos una de las tres materias. En los países de la OCDE el promedio fue de 11.9%.

En lectura, México obtuvo 408 puntos frente a los 461 del promedio de la OCDE, una diferencia de 53 puntos. Esta parte de la prueba mide si los estudiantes comprenden lo que leen, pueden utilizar la información de un texto y son capaces de analizarla y reflexionar sobre ella.

En ciencias, los alumnos mexicanos alcanzaron 414 puntos, mientras que el promedio de la organización fue de 482, con lo que México quedó 68 puntos abajo en esta área.

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