Toluca, Méx.— Un cortocircuito que detonó una chispa fue la posible causa que provocó la explosión de pirotecnia en Santa María Canchesdá, en el municipio de Temascalcingo, informó el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares.

“Aparentemente hubo un cortocircuito que detonó una chispa y eso provocó esta lamentable tragedia, entonces hoy lo tomamos en la mesa de paz vamos a convocar a una reunión de trabajo con la Secretaría de la Defensa Nacional que es la autoridad responsable del manejo y autorizaciones en materia de pirotecnia.

“Vamos a tener acercamientos como lo hemos hecho con los obispos, con las tres Diócesis que tiene el Estado de México para sensibilizarlos para que nos ayuden que cada vez que vaya a haber quema de fuegos pirotécnicos notifiquen a Protección Civil municipal a Protección Civil Estatal, y a la Defensa Nacional para dos cosas ver y verificar las condiciones de seguridad y la segunda que es muy importante que los que venden fuegos pirotécnicos tengan autorizaciones que estén legalmente”, dijo.

Duarte Olivares precisó que ninguna autoridad de Protección Civil fue notificada sobre dicha celebración además de que no contaban con los permisos para la quema de pirotecnia.

“Hasta donde sabemos que es el caso que nos ocupa no había esa condición, no había licencia por parte de la Defensa Nacional para la comercialización y pues es un trabajo que hay que insistir para que no sigan muriendo personas o niños” señaló.

Ante los hechos que dejaron 10 fallecidos, el secretario de Gobierno descartó la posibilidad de suspender las fiestas patronales ya que dijo, forman parte de las tradiciones mexiquenses.

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“Lo que falló son las medidas de seguridad, hemos sido muy insistentes hemos tenido muchas capacitaciones a través de las diócesis, con las parroquias sobre todo para el manejo de algo que es parte de la cultura mexicana que son las fiestas patronales y que se puedan hacer mecanismos de protección, de seguridad, que las empresas y personas que se dedican a la pirotecnia cumplan la norma que las obliga a atender la seguridad, que no almacenen fuegos pirotécnicos en bodegas y que cumplan con las condiciones”, agregó.