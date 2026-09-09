El aprendizaje que le dejaron las seis semanas de estancia en La casa de los famosos México a Flor Vigna es que guardar silencio para evitar un conflicto también significa dejarse a uno mismo en segundo plano.

La cantante salió del reality después de vivir un romance con Ese Pérez, enfrentarse con Cynthia Klitbo y tener fuertes diferencias con Mariana Ochoa.

Ahora, mira lo ocurrido con otra perspectiva y sabe ya el valor que tiene su voz.

“Saco una canción mañana, la letra es fuerte, habla de lo que pasó con Ese, en la casa y de no quedarse callado para gustar a otro, sino de gustarte a vos y defenderlo con el alma”, señala.

La experiencia dentro del reality también la llevó a replantearse la relación que construyó con Ese Pérez.

Aunque el romance comenzó frente a las cámaras y terminó entre momentos complicados, Flor no descarta que el vínculo pueda transformarse en amistad fuera del programa.

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“Entendimos con esa experiencia que no tenemos personalidades complementarias, pero que sí podemos formar una amistad y que afuera, sin cámaras y sin micrófonos, ya no nos merecemos romanticismo”, afirma.

Flor, quien anteriormente ganó tres temporadas del reality argentino Combate y quien participó en dos ediciones de Showmatch: Bailando por un sueño, sabe lo que significa vivir bajo la mirada constante de una audiencia. Esta vez, sin embargo, asegura que la experiencia le permitió descubrir otra forma de relacionarse.

“Como amigos sí, creo que se puede. Yo soy amiga de varios ex”, comenta.

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Quiere ver a Gala

La salida voluntaria de Gala Montes del reality también despertó el interés de Flor Vigna. Se conocieron antes de que Gala ingresara, durante la competencia de box “Supernova: Genesis”, y la argentina dice se quedó con una buena impresión de ella.

“Tengo muchas ganas de conocerla. Quiero juntarme a comer con ella porque yo la conocí en el camarino del “Supernova” cuando ganó la pelea con Alana. Ella era muy luminosa y quedamos en poder vernos”.

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