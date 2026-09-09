La OCDE dio a conocer los resultados de la prueba PISA, el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes que mide qué tan capaces son los jóvenes de 15 años de usar lo que saben para resolver situaciones de la vida real. La presidente Claudia Sheinbaum cuestionó las limitaciones de aplicar una misma prueba a países con contextos distintos. Pero ¿qué nos dicen los resultados de PISA en México y la calidad de educación en el país? Carlos Mancera Corcuera, Especialista en temas educativos, nos habla al respecto.

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