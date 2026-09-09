En este torneo Apertura 2026, las Águilas del América disputarán únicamente tres partidos como locales en el Estadio Banorte; los otros enfrentamientos en casa serán las instalaciones de Coapa, en el mini estadio “El Nido”.

El de este domingo frente a las Tigres será el segundo de las azulcrema en el Coloso de Santa Úrsula y Scarlett Camberos, la ‘10’, pide disfrutar el partido al máximo.

“Poder representar este club y jugar aquí, en un hermoso estadio con mucha historia, se tiene que disfrutar y digerir bien... realmente darle el respeto que se merece”, declaró la atacante en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

El primero duelo en el Estadio Azteca fue frente a Cruz Azul en la Jornada 2, cuando se impusieron por 10-0; el siguiente choque después de las Amazonas será en la Jornada 11, contra Pachuca.

“Como dije cuando jugamos contra Cruz Azul, no vamos a tener tantos partidos aquí en este torneo, pero los que tengamos, tenemos que disfrutarlos mucho”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.