Abogadas MX, organización de la sociedad civil que desde 2014 trabaja para impulsar la trayectoria profesional de las mujeres abogadas en México, anunció la apertura de su Capítulo Nuevo León, que será inaugurado el próximo 10 de septiembre en el municipio de San Pedro Garza García.

La expansión territorial de la organización responde a su objetivo de construir redes de liderazgo femenino en distintas regiones del país y fortalecer la presencia de las mujeres en el sector jurídico.

De acuerdo con Abogadas MX, Nuevo León representa un punto estratégico por su relevancia económica y jurídica en el norte del país, por lo que la creación del nuevo capítulo buscará generar sinergias con los distintos sectores de la comunidad legal mediante el trabajo de su líder y embajadoras.

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El evento de inauguración se llevará a cabo en el Club Ejecutivo y reunirá a representantes de despachos, empresas, universidades, asociaciones y miembros de la comunidad jurídica local, con el propósito de fortalecer vínculos profesionales y dar inicio formal a las actividades del Capítulo Nuevo León.

Martha Rentería, líder del Capítulo Nuevo León, destacó la importancia de crear un espacio de colaboración y crecimiento para las mujeres abogadas de la entidad.

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“En Nuevo León tenemos la necesidad de construir un espacio donde las mujeres abogadas no solo nos encontremos, sino que nos potenciemos mutuamente. Queremos que este Capítulo contribuya al desarrollo del talento que existe en la región y multiplique, de la mano de nuestros aliados, las oportunidades en posiciones de liderazgo que genera un estado como el nuestro”, señaló.

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Con la apertura del nuevo capítulo, Abogadas MX reafirmó su compromiso con la transformación del sector legal desde la diversidad y la inclusión.

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La organización destacó que cada nueva sede representa un avance en la construcción de una red nacional de mujeres abogadas que colaboran, fortalecen sus trayectorias profesionales y buscan ampliar su participación en espacios de liderazgo.

LL