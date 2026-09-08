Monterrey, Nuevo León.- Para que Nuevo León cuente con agua para el futuro y no vuelva a enfrentar una crisis como la registrada en 2022, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda presentó el legado hídrico de la actual Administración, integrado por infraestructura histórica, eficiencia operativa, tecnología, alianzas estratégicas y proyectos orientados a fortalecer el abasto para las próximas generaciones.

Durante el Nuevo León Informa en donde estuvo acompañado por el director General de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón Williamson, el Mandatario estatal destacó que Nuevo León pasó de un escenario crítico, con presas en niveles bajos y una proyección de abasto limitada, a una nueva etapa de seguridad hídrica construida a partir de obras, planeación y operación técnica.

“Lo que queremos mostrarles es hoy tenemos agua y están las presas en muy buena capacidad. Pero no queremos ser irresponsables y que llegue otra sequía y andemos en dos años o tres batallando porque se secó Cerro Prieto”, expresó el Gobernador.

Entre las obras estratégicas, destacó el Acueducto El Cuchillo II, construido en tiempo récord, el cual aporta hasta 6 mil litros por segundo adicionales al caudal de la ciudad, a través de una infraestructura de 100 kms de tubería, plantas de bombeo y equipamiento especializado para fortalecer el abasto metropolitano.

Nuevo León consolida seguridad hídrica. Foto: Especial

Asimismo, resaltó la construcción y conclusión de la Presa León, una obra histórica que fortalece la capacidad de almacenamiento del Estado y cuya cortina es considerada la más larga de Latinoamérica, con mil 950 metros de longitud y 52 metros de altura.

En el caso del Municipio de García, el Mandatario estatal dijo que para mejorar el suministro se concluirá el anillo de transferencia y se construirán tres tanques de 10 mil metros cúbicos.

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En su intervención, el Director General de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón Williamson, explicó que, además de ampliar la infraestructura hídrica, la Administración estatal impulsa una nueva etapa de operación basada en eficiencia, tecnología y alianzas, con el objetivo de administrar mejor el agua disponible y fortalecer el sistema de abastecimiento.

“Estamos mucho mejor preparados que hace 6 años para enfrentar los grandes retos hídricos como el crecimiento demográfico y la variabilidad climática”, destacó.

Nuevo León consolida seguridad hídrica. Foto: Especial

“Las grandes obras, particularmente El Cuchillo II, nos da una gran redundancia y flexibilidad operativa. Tenemos ahora una mayor capacidad para traer agua a la ciudad. La presa León nos aumenta considerablemente nuestra capacidad de almacenamiento”.

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Detalló que, a través del Programa de Eficiencia Hídrica y la recuperación de Agua No Contabilizada, AyD trabaja en el análisis hidráulico de tanques y zonas de presión, sectorización, macromedición, micromedición, telemetría y modulación de presiones, acciones que permiten reducir pérdidas, mejorar la distribución e incrementar la disponibilidad hídrica.

Como parte de las alianzas de innovación, Agua y Drenaje colabora con empresas, organismos e instituciones académicas en proyectos como Amazon, Distrito TEC y Reconectando con el Agua, este último en coordinación con FAMM, Arca Continental y Fundación FEMSA, para incorporar tecnología de medición inteligente, detección de fugas, monitoreo de datos y gestión de presiones.

En García, reiteró que AyD mantiene acciones permanentes para mejorar la operación y fortalecer el abasto, como la Central Operativa García, personal dedicado a distribución, refuerzo de cuadrillas, registradores de datos, telemetría, monitoreo en tiempo real y atención directa en campo. Además, se trabaja en proyectos estratégicos como el Cierre del Anillo de Transferencia Monterrey V y la conexión del Tanque García I con Tanque Sobrevilla.

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Nuevo León consolida seguridad hídrica. Foto: Especial

También destacó que se contempla la sobreelevación de la Presa El Cuchillo, con el objetivo de ampliar su capacidad de almacenamiento, aprovechar mejor el agua disponible durante fenómenos hidrometeorológicos y fortalecer el abasto de Nuevo León hacia el futuro.

Finalmente, Nuevo León consolida su liderazgo a nivel nacional en indicadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua: Cobertura de Agua Potable (99.6%), Cobertura de Alcantarillado (98.6%), Volumen Tratado de Aguas Residuales (100%), Toma con Servicio Continuo 24/7 (100%), Micromedición (100%) y Calidad del Agua reconocida a nivel internacional como Laboratorio de Excelencia.

Con estas acciones, Nuevo León fortalece un legado hídrico basado en infraestructura histórica, eficiencia, tecnología, calidad del agua y corresponsabilidad para garantizar agua y futuro a las próximas generaciones.

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