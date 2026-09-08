La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, refrendó la defensa y el apoyo del partido para con la senadora Julieta Ramírez Padilla, quien supuestamente es investigada por el gobierno de Estados Unidos y actualmente participa para ser coordinadora del partido en Baja California, rumbo a la elección de 2027.

“Tengo la mejor opinión de ella”, dijo Montiel al mismo tiempo que destacó el trabajo de la senadora colmó militante de Morena desde su juventud, con quien tuvo la oportunidad de coincidir mientras estuvo en la Secretaría de Bienestar.

Una investigación de la sección de investigación de N+ aseguró que Julieta Ramírez, senadora con licencia de Morena por Baja California, es investigada por el gobierno de Estados Unidos y actualmente busca ser un testigo colaborador del Departamento de Justicia de ese país.

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De acuerdo con el reportaje, presentada en el noticiero nocturno de Televisa, los periodistas Alejandra Barriguete y Luis Villegas de la unidad de investigación N+ Focus tuvieron acceso a un documento entre la Oficina del Condado de San Diego del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la senadora morenista.

Dicho "acuerdo" es un contrato escrito entre un fiscal y la parte investigada o un testigo colaborador que permite entregar información sobre un delito a cambio de que el Departamento de Justicia de EU no use esa declaración directamente en su contra en un juicio.

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Entregarán listas completas de candidatos al INE

En ese sentido, Ariadna Montiel reiteró que Morena entregará sus listas completas de candidatos a todos los cargos que se elegirán en 2027 a la Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas en el Instituto Nacional Electoral (INE).

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“Morena lo hará en el tiempo procesal oportuno, cuando toque registrar los precandidatos o candidatos, ya el próximo año en el proceso electoral”.

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“Nosotros seguimos en la misma línea de verificación, de revisión interna para que, cuando mandemos nuestras listas a la verificación del INE, pues ahí ya tengamos una lista correcta”, adelantó.

Montiel recordó que, según sus convocatorias, Morena no abrazará a ninguna persona que se dedique a cosas ilegales, quien deba pagar una pensión, que sean violentadores, y, desde luego, que no tengan ligas con criminales.

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