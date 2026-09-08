Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, destacó los resultados de la encuesta de EL UNIVERSAL que favorecen al partido guinda y criticó al expresidente Vicente Fox por “querer reagrupar a la mafia del poder”, reuniéndose con líderes de los partidos de oposición.

“Hay ánimo y, aunque ellos se quieran reagrupar como mafia del poder —electoralmente, porque ellos siempre han estado juntos—, están los resultados de esta encuesta que publica EL UNIVERSAL, que no necesariamente somos de su gracia, pero lo que dice el pueblo de México”, dijo.

Ariadna Montiel destacó que, en intención de voto, Morena está en 35%, mientras el PAN está en 11% y Movimiento Ciudadano en 9%; el PRI en 9%, mientras que el Partido Verde y del Trabajo en 5% y 2%, respectivamente.

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“Con toda su narrativa, con toda su mala vibra y su permanente campaña de calumnias, de mentiras, de falsedades. Nuestro partido es el partido con mejor opinión, 8% muy buena y buena 48%. Por el contrario, el PRI tiene el 44% de opinión mala y el 15% de muy mala”.

“De tal manera que nuestro partido es el partido con la mayor preferencia electoral hacia el 2027, pero también con la mejor opinión por parte de los ciudadanos, así que enhorabuena para nuestros compañeros y compañeras militantes, que defienden a nuestro proyecto en el territorio y en todas las acciones en donde debe dejarse claro que nosotros estamos trabajando y nuestra lucha siempre ha sido por el bienestar del pueblo de México”, destacó.

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Critica a Fox por reuniones con PRI y MC

En ese mismo sentido, Ariadna Montiel criticó al expresidente Vicente Fox Quesada por las reuniones que sostuvo con líderes de Movimiento Ciudadano, SOMOS y, sobre todo, la que sostuvo con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

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“Ya lo vemos que anda ahí en la visita de las siete casas, riéndose con el PRI, con el PAN, con MC, con SOMOS. Los de la mafia del poder siempre han estado juntos, se intentan reagrupar, pero afortunadamente el pueblo de México es un pueblo consciente, es un pueblo valiente, es un pueblo rebelde que siempre se ha salido a levantar contra las injusticias y también sabe reconocer quién está trabajando para su bienestar”, remató.

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