Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron abandonados con huellas de violencia en el norte de Veracruz.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal Naranjos-Tamiahua, a la altura del municipio de Naranjos.

Las víctimas fueron abandonadas a un lado de la carretera, envueltas en bolsas negras y con un narcomensaje.

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Elementos de distintas corporaciones montaron un operativo en la zona; en tanto, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes.

Veracruz históricamente sufre escaladas de violencia relacionadas con la operación de bandas delictivas; el último hecho de alto impacto fue la muerte de dos agentes federales en una emboscada ocurrida en la zona montañosa central del estado.

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En los primeros siete meses del año, Veracruz acumuló más de 50 mil víctimas de algún delito, según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

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En el documento Reporte de víctimas de incidencia delictiva, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con información hasta julio de 2026, se tiene que la entidad tiene un acumulado total de 53 mil 874 víctimas de algún tipo de delito.

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