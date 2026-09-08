Mundo | 08-09-26 | 13:28 |

, en colaboración con las autoridades venezolanas, comenzará en octubre próximo a rehabilitar infraestructuras clave de agua y saneamiento que quedaron dañadas por los terremotos de junio en el estado de La Guaira, en .

Así lo anunció el portavoz del secretario general de la , Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, en la que señaló que estas labores se centrarán en las plantas de tratamiento de agua de Mamo y Naiguatá.

Las obras de rehabilitación beneficiarán a hasta 250 mil personas, según Dujarric.

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Por su parte, Unicef señaló en un comunicado que esta labor "representa un paso importante hacia el restablecimiento de servicios más confiables y sostenibles para las comunidades afectadas" por los sismos, que dejaron al menos nueve mill 509 muertos.

La agencia indicó que las obras también fortalecerán la capacidad de bombeo y la potable con el fin de aumentar el volumen de agua disponible a través de la red de distribución.

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"Tras los daños catastróficos causados por los terremotos, la prioridad ha sido garantizar que los niños tengan acceso a y segura (...). El siguiente paso crucial es garantizar el acceso continuo a los servicios de agua y saneamiento para los niños, al tiempo que se apoya la restauración de servicios más seguros y sostenibles", subrayó Manuel Rodríguez Pumarol, representante de Unicef en Venezuela.

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Unicef ha destinado 25,7 millones de dólares a las labores de respuesta al , pero la organización advierte de que existe un déficit de financiación de 40 millones de dólares.

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Los trabajos en materia de agua, saneamiento e higiene cuentan actualmente con una de alrededor del 24%, señala.

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ss/mcc

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