Natalia Campos, coordinadora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que los resultados de México en la prueba PISA 2025 deberían preocupar ya que se trata de un "dato de alerta" que la mayoría de estudiantes no estén superando las competencias matemáticas, de compresión lectora y en materia de ciencias.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la integrante del IMCO, apuntó a que la tendencia a la baja en matemáticas y ciencias traerán un impacto negativo en la vida escolar y adulta de las y los estudiantes, y que esto se verá reflejado en su ritmo de trabajo en la educación superior, así como en el número de ingresos que reciban de adultos.

"Sí es un dato de alerta que la mayoría de los estudiantes no puedan estar superando los niveles básicos de estas competencias. Sí es un dato de alerta estas limitaciones para alcanzar habilidades más complejas", expresó.

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Prueba PISA. Foto: Archivo

La experta enfatizó en la importancia de dominar habilidades matemáticas y en materia de ciencias ya que, afirma, saber leer un texto es importante para la vida cívica, para la vida como ciudadanos y para el buen desarrollo en la sociedad.

"Lo que nos dice la evidencia es que los estudiantes que les va mejor en matemáticas (y) en ciencias, durante la educación media, tienen mayores probabilidades de continuar con este ritmo en la educación superior, tienen mayores probabilidades de tener más ingresos, de posicionarse mejor en el mercado laboral (...). Tiene que ver también con el ingreso, con las condiciones de formalidad e informalidad en las que están los jóvenes, y también con el desarrollo de su vida como ciudadanos", sostuvo.

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Agregó que los resultados a nivel global de los países con tendencia a la baja responde a condiciones denominadas "macrotendencias", es decir, fenómenos globales que impactan directamente en el desempeño de las y los alumnos, como lo son: dispositivos digitales, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y los cambios en la forma de aprendizaje.

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Cabe destacar que, de acuerdo con los resultados de la prueba PISA 2025, más de cuatro de cada 10 estudiantes mexicanos de 15 años evaluados (41.8%) quedaron por debajo del nivel básico en matemáticas, lectura y ciencias. Asimismo, México se colocó en el penúltimo lugar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en ciencias y comprensión lectora.

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Natalia Campos apuesta por mayor calidad docente y digitalización

Ante este panorama, Natalia Campos, propuso crear una discusión general de los resultados y que se genere un diálogo con los actores interesados. Apostó por la calidad docente donde se les exija que sean personas con "mejor formación" debido al "impacto que tienen en la sociedad", así como implementar la digitalización en los procesos de aprendizaje.

"Creo que esos dos, aprovechar la digitalización, apostarle muchísimo a la calidad docente y en general valorar la educación. Creo que cuando se valora la educación desde la política pública, esto se refleja automáticamente en mejor presupuesto", finalizó.

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