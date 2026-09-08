Tras los resultados obtenidos en la prueba PISA 2025, donde México cayó en matemáticas y lectura, además de colocarse en el penúltimo lugar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en ciencias y comprensión lectora, los cuestionamientos sobre esta evaluación surgen.

Ante el resultado alarmante de la prueba realizada el año pasado, te explicamos qué es y cómo se lleva a cabo el ejercicio que examina cómo los estudiantes aplican sus conocimientos a problemas de la vida real.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la prueba PISA es un estudio comparativo de evaluación de los resultados de los sistemas educativos, coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sus siglas en inglés significan Programme for International Student Assessment, es decir, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos y se caracteriza por ser comparativo y periódico.

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Su propósito principal es determinar en qué medida los estudiantes de 15 años, que están por concluir o han concluido su educación básica, han adquirido los conocimientos y las habilidades fundamentales para participar activa y plenamente en la sociedad actual.

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¿Cómo y cuándo se lleva a cabo la prueba PISA?

Hasta 2025, la prueba PISA se aplicó cada 3 años, pero a partir de esta evaluación, la periodicidad será de cuatro años, por lo que la siguiente aplicación será en 2029.

Para llevarla a cabo se hace una selección de estudiantes de entre 15 y 16 años en instituciones públicas y privadas. En la prueba se evalúan:

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Aprendizajes

La áreas que evalúa la prueba PISA son: Lectura, Matemáticas y Ciencias.

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En la prueba PISA, los estudiantes tienen un tiempo aproximado de dos horas y media para realizar el examen. Directivos y docentes también elaboran un cuestionario, cuyo propósito es reflexionar sobre los planes y programas educativos.

Esta edición incluyó preguntas de opción múltiple y otras que requieren elaborar una respuesta. Los estudiantes también contestaron un cuestionario de aproximadamente 35 minutos sobre su contexto y experiencias escolares.

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Los participantes reciben distintas combinaciones de preguntas. En las pruebas digitales de ciencias, lectura y matemáticas, la dificultad de los bloques se ajusta según las respuestas anteriores. El diseño busca evaluar al sistema educativo, sin producir una calificación individual para cada alumno.

¿Quiénes participan en la prueba PISA?

En la edición 2025 participaron 91 países y economías, 13 de ellos pertenecen a América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y México.

Desde 2000, México ha participado en la prueba como miembro de pleno derecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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De los 38 países de la (OCDE), México se colocó en el lugar número 37 en ciencias y comprensión lectora en PISA 2025.

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La participación de México en PISA 2025 se concretó tras un amparo promovido por el organismo civil Educación con Rumbo para garantizar la aplicación de la prueba y la autorización de la SEP.

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En abril del año pasado, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que la aplicación se llevaría a cabo en siete mil 843 estudiantes de 297 escuelas públicas y privadas de Educación Secundaria y Media Superior de las 32 entidades del país a través del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), durante 30 días hábiles, en abril y mayo; participaron escuelas rurales y urbanas, incluyendo secundarias generales, técnicas, telesecundarias, bachilleratos, telebachilleratos y centros para trabajadores.

Esa muestra representa aproximadamente a un millón 581 mil jóvenes escolarizados de 15 años, equivalentes a 69% de la población total de esa edad.

¿Cuáles fueron los resultados de la prueba PISA 2025 para México?

Los resultados se presentan mediante puntajes y niveles de desempeño. El nivel 2 se considera el umbral básico de competencia; los niveles 5 y 6 corresponden a las tareas de mayor complejidad.

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En la edición de 2025, México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias. Según las cifras difundidas por el IMCO con datos de la OCDE, 70% de los estudiantes mexicanos quedó por debajo del nivel mínimo en matemáticas y 50% en cada una de las otras dos materias.

Con los resultados obtenidos, las naciones participantes entran en un ranking internacional que permite monitorear e identificar las tendencias y la administración de los conocimientos y habilidades de los estudiantes en varios países.

Por lo anterior, busca conocer los factores sociales, culturales, educativos y económicos que influyen en el rendimiento escolar de las y los alumnos en cada país. Con base en esta información, los países en los que se realizó esta prueba deberán tomar las mejores decisiones para fortalecer los materiales y herramientas para garantizar una educación de calidad en el estudiante.

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