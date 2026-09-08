“Si no puedes leer bien, no puedes aprender bien, ni en ciencias, ni en historia, ni en matemáticas”, advirtió el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, al presentar los resultados de PISA 2025, que registraron la mayor caída en lectura entre dos ediciones de la prueba.

En los países de la organización, el puntaje promedio de lectura disminuyó 14 puntos entre 2022 y 2025, mientras que matemáticas perdió nueve.

Ambas materias alcanzaron sus niveles más bajos desde que se aplica PISA, y uno de cada cinco estudiantes quedó por debajo del nivel básico en matemáticas, lectura y ciencias simultáneamente, frente a uno de cada seis en 2022.

Cormann explicó que estos estudiantes carecen de habilidades fundamentales para continuar sus estudios, incorporarse al trabajo y resolver situaciones cotidianas, como comprender un texto sencillo o calcular qué producto ofrece una mejor relación entre calidad y precio.

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Añadió que los países con mayores descensos en lectura también registraron las caídas más pronunciadas en matemáticas y ciencias. El retroceso de nueve puntos en matemáticas equivale aproximadamente a medio año escolar de aprendizaje, señaló, y se suma a la pérdida de 15 puntos entre 2018 y 2022.

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En ciencias, materia principal de esta edición, los resultados se mantuvieron estables entre 2022 y 2025. Sin embargo, Cormann sostuvo que esa estabilidad es insuficiente para recuperar el terreno perdido durante los últimos 15 años.

La edición de 2025 fue la más grande en la historia de PISA: participaron más de 760 mil estudiantes de 91 países y economías. Las muestras seleccionadas representan a unos 33 millones de jóvenes de 15 años escolarizados. Por primera vez, también se evaluó cómo aprenden y resuelven problemas en el mundo digital.

El secretario general subrayó que el deterioro del aprendizaje comenzó antes de la pandemia de Covid-19. En muchos países, dijo, los resultados ya descendían antes de 2020, por lo que el problema requiere atender factores que van más allá de la emergencia sanitaria.

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En lectura, un mayor tiempo frente a las pantallas y una menor lectura por placer han estado asociados con resultados más débiles. Desde 2022, la proporción de estudiantes que pasa más de una hora diaria en redes sociales aumentó casi seis puntos porcentuales.

También se identificó un aumento de la lectura apresurada: alumnos que recorren rápidamente un texto y dan una respuesta inmediata y equivocada. La proporción de estos lectores casi se duplicó desde 2018, informó Cormann.

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El funcionario señaló que las herramientas digitales pueden favorecer o dificultar el aprendizaje, dependiendo de cómo se utilicen. Su uso con fines educativos en la escuela estuvo asociado con mejores resultados en ciencias hasta cierto punto, pero por encima de unas cinco horas diarias los puntajes comenzaron a disminuir.

Cuando los dispositivos se utilizan para entretenimiento durante las clases, agregó, los resultados caen de forma pronunciada. Más de uno de cada cuatro estudiantes reportó que sus compañeros se distraen con dispositivos digitales en la mayoría o en todas las clases de ciencias.

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Cormann también advirtió que los alumnos que utilizaron inteligencia artificial para escribir textos de sus tareas obtuvieron, en promedio, menores puntajes en ciencias que quienes no lo hicieron.

“La IA debería apoyar ese pensamiento, no reemplazar ese pensamiento”, afirmó. Explicó que estas herramientas pueden ayudar a practicar o recibir retroalimentación, pero que los estudiantes necesitan enfrentar preguntas difíciles y buscar respuestas por sí mismos.

Planteó que las escuelas deben enseñar a cuestionar la información que ofrece la inteligencia artificial, verificar la evidencia, compararla con fuentes confiables e identificar respuestas incorrectas o engañosas.

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Al profundizar en los resultados, Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, señaló que el conocimiento científico por sí solo no garantiza que los estudiantes puedan reconocer información falsa.

En los países de la organización, sólo 46% de los alumnos declaró que verifica información, cuestiona afirmaciones intuitivas y evita sustituir la evidencia por el sentido común. En contraste, 43% consideró que, cuando ambos entran en conflicto, debe prevalecer el sentido común.

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Schleicher explicó que este hallazgo cobra relevancia ante herramientas de inteligencia artificial capaces de producir respuestas fluidas, seguras y persuasivas, aunque su contenido no necesariamente sea verdadero.

“Las escuelas necesitan hacer más que enseñar a los estudiantes biología y física. Necesitan ayudar a los estudiantes a ser autónomos en su pensamiento, verificar afirmaciones, comparar fuentes, reconocer cómo los algoritmos moldean lo que les llega”, sostuvo.

La evaluación también mostró que las condiciones económicas de las familias mantienen una relación importante con el desempeño. En ciencias, los estudiantes con mayores ventajas socioeconómicas superaron por 85 puntos a los de menores recursos en el promedio de la OCDE, una distancia que Cormann equiparó con unos cuatro años de aprendizaje.

Aunque esa brecha disminuyó entre 2022 y 2025, explicó que ocurrió porque empeoraron los resultados de los estudiantes aventajados, no porque mejoraran los de quienes enfrentan mayores dificultades.

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El secretario general señaló que el progreso debe elevar el desempeño de los alumnos desfavorecidos y mantener altas expectativas para todos. Mencionó que Türkiye, Emiratos Árabes Unidos, Montenegro, Qatar y Eslovaquia lograron durante la última década reducir la proporción de estudiantes de bajo rendimiento y aumentar la de quienes alcanzan resultados altos.

Otro obstáculo es la falta de maestros. En los países de la OCDE, alrededor de cuatro de cada 10 estudiantes asiste a escuelas cuyos directores reportan que la escasez de docentes limita el aprendizaje.

Cormann añadió que también ha empeorado la falta de materiales y personal de apoyo, especialmente en las escuelas desfavorecidas. Por ello, planteó dirigir primero el financiamiento, los docentes experimentados y los recursos educativos a los planteles donde los estudiantes enfrentan mayores barreras.

El acompañamiento familiar también disminuyó. En 2022, 77% de los estudiantes dijo que sus padres les preguntaban por su día escolar al menos una vez a la semana; en 2025, la proporción bajó a 71%. El descenso fue mayor entre los varones y los alumnos con desventajas socioeconómicas.

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Según Cormann, este tipo de interés de las familias está asociado con mejores resultados en ciencias y una actitud más positiva hacia el aprendizaje, por lo que llamó a las escuelas y los gobiernos a encontrar nuevas formas de involucrar a madres y padres.

La OCDE también identificó dificultades para atraer a las carreras científicas a los estudiantes con mejores resultados. En los 91 países y economías participantes, alrededor de 1.9 millones de alumnos tiene alto rendimiento en ciencias, pero casi la mitad no espera trabajar en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas a los 30 años.

Schleicher precisó que sólo 54% de quienes obtienen buenos resultados en ciencias aspira a estas carreras. Señaló que el interés y el disfrute de la materia son factores que ayudan a convertir las habilidades de los estudiantes en aspiraciones profesionales.

Los mejores desempeños en ciencias correspondieron al conjunto de Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang, en China; Singapur; Macao; Taipéi Chino, y Japón. Schleicher destacó que las cuatro jurisdicciones de China continental aportan 27% del grupo de estudiantes de alto rendimiento científico representado en PISA.

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El director de Educación y Competencias sostuvo que los resultados también muestran que el nivel de riqueza no determina por completo el desempeño de un sistema educativo. Señaló que hay países con recursos limitados que han conseguido avances mediante decisiones de política educativa y un uso eficaz del financiamiento.

Como ejemplo, mencionó que Luxemburgo gasta por estudiante más de siete veces lo que invierte Türkiye, sin obtener mejores resultados. Explicó que la relación entre gasto y aprendizaje es fuerte entre los países que invierten muy poco, pero pierde fuerza conforme se alcanzan los niveles de inversión de la mayoría de los integrantes de la OCDE.

Para revertir el deterioro, Cormann planteó seis prioridades: enseñar los contenidos fundamentales con mayor profundidad; fortalecer la capacitación y el acompañamiento docente; involucrar a las familias; impulsar las vocaciones científicas; apoyar a las escuelas con mayores necesidades, y utilizar la inteligencia artificial y las herramientas digitales con cuidado, propósito y moderación.

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También propuso reducir la carga administrativa de los maestros para que dediquen más tiempo a sus estudiantes y asegurar que los planes de estudio, la enseñanza y la evaluación persigan los mismos objetivos.

“El declive no es inevitable. Los países que mejoran más rápido lo están demostrando”, afirmó. “Pero revertir las cosas requiere enfoque, requiere disciplina y requiere acción”.

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