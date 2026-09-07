La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, afirmó que la encuesta que este lunes publica EL UNIVERSAL sobre las preferencias electorales revela la necesidad de que los partidos de oposición vayan juntos a la elección de 2027.

En entrevista, la senadora Viggiano Austria señaló sin embargo que los resultados de ese ejercicio también demuestran que Morena registra una fuerte caída.

“Mira, yo creo que que hay varias lecturas. La primera es que Morena perdió 30 puntos. Esa es la primera. Eso es importante. La segunda es: esto solo deja claro una cosa, las oposiciones tenemos que ir juntas. Eso no debe caber ninguna duda”, advirtió.

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“Yo creo que estamos frente a una película y que todos los días tenemos que ver un capítulo distinto. Entonces, simple y sencillamente, también debo decir, muchas encuestas ya no reflejan la realidad, porque la población también aprendió a mentir. Pues si sus gobernantes mienten, ¿por qué la población no?”, recalcó.

Señaló que la oposición en México no compite contra un partido, sino contra “una mafia” y contra el narco.

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“La competencia no es de partido a partido. Si fuera de partido a partido, bueno, cualquier justificación yo la entendería, cualquier explicación, pero aquí no hay normalidad democrática”, expuso.

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Carolina Viggiano sostuvo que mientras la sociedad no vea que hay una unión de fuerzas de la oposición va a seguir percibiendo que el oficialismo está fuerte.

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“Yo creo que es muy entendible que así lo perciban y que digan ‘creo que va a ganar este y yo voy a estar con el que creo que va a ganar’. Mucha gente puede pensar así. Pero yo creo que las cosas pueden ser muy distintas”, aseguró.

La secretaria general priista aseguró que Morena no es invencible, "lo que se demostró en 2021, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador se metió en la campaña y manipuló información desde su conferencia mañanera", pero no logró la mayoría calificada en el Congreso.

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“Entonces, yo creo que si en 2021, con todo eso, logramos impedir que ellos tuvieran la mayoría absoluta, hoy con más razón lo podemos hacer. Entonces, yo no me iría con que esa es una fotografía”, concluyó.

Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Foto: Especial

MC no buscará alianza con oposición: Ivonne Ortega

La coordinadora de Movimiento ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, descartó la posibilidad de una alianza electoral con el PRI o el PAN, pese al llamado de los líderes del tricolor para evitar que Morena vuelva a tener la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la lideresa aseguró que si bien una encuesta puede ser una fotografía del momento, "no es el resultado electoral".

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"Los resultados de las encuestas cambian, un ejemplo particular mi caso en Yucatán. Yo llegué a la competencia de la gubernatura 23 puntos abajo y gané por 7.46. hay cerca de 30% de personas que ocultan su intención de voto porque tienen miedo del resultado", expresó.

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Ivonne Ortega aseguró que los resultados de la encuesta publicada este lunes en EL UNIVERSAL dan cuenta de un "declive" de Morena.

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"Recordemos que en el proceso electoral del 2024 Morena estrictamente sacó en la Cámara de Diputados 54%, y 46% los diferentes partidos de oposición. Que en el INE y en el Tribunal les dieron una sobrerrepresentación fue otra cosa, pero en el ánimo no está el que le den mayoría constitucional a Morena, nunca la han ganado, y no lo harán ahora", agregó.

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Además, rechazó el llamado del PRI para alcanzar una gran alianza opositora para 2027.

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"Nosotros estamos concentrados en trabajar para que Movimiento Ciudadano crezca y que los que no han tenido la oportunidad de gobernar se les dé en el caso Movimiento Ciudadano. Vamos sin alianza", concluyó.

Alejandra Barrales Magdaleno, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Foto: Especial

“Morena ha perdido apoyo, pese al manejo electoral de los programas sociales”

Pese al manejo electorero de los programas sociales, que lo mantienen a la cabeza de las preferencias electorales, Morena ha caído en las preferencias electorales y sus desatinos le han costado caro, afirmó la senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales Magdaleno.

“Lo primero que yo diría es que se confirma el efecto de tener el control y el manejo electoral sobre programas sociales. Esa posición de Morena no es ninguna novedad, teniendo el manejo electoral o electorero que hacen de los programas sociales”, recalcó.

En entrevista, la legisladora señaló que un dato interesante “son los 10 puntos que baja Morena en este tiempo, en estos meses, que habla de cómo la ciudadanía se está dando cuenta de todos estos desatinos, de todos estos temas que se han venido dando, y de los que se ha venido de alguna manera responsabilizando a Morena”.

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“El tercer dato revelador para nosotros es que a pesar de la distancia, Movimiento Ciudadano es el segundo partido que es visto como la opción de combate a la corrupción, nos ven como una opción, como una alternativa, reconociendo la distancia que hay”, apuntó, al comentar la encuesta que publica este lunes EL UNIVERSAL.

Barrales Magdaleno ratificó que pese a la situación que revela esa encuesta, MC se mantendrá firme en su propósito de competir solo en las elecciones de. 2027.

“Yo estoy convencida que nosotros vamos por el camino correcto, que poco a poco la ciudadanía se ha ido convenciendo de esto que comentamos, que es la confirmación de que nosotros tenemos que seguir por esta ruta. Así lo señalan las encuestas, las preferencias de la gente, y además el propio Movimiento Ciudadano ha hecho ejercicios donde hemos consultado a la ciudadanía, y la ciudadanía nos confirma que ven que lo adecuado para nosotros es seguirnos distinguiendo por seguir por esta ruta, por nuestro lado”.

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La senadora señaló que pese a que no hay nada escrito, las tendencias marcan que Morena va a la baja y MC se consolida como la opción más viable entre la oposición.

Moreira llama a una “gran alianza opositora”

Diputados federales del PAN y del PRI afirmaron que, pese a las preferencias electorales, Morena no alcanzará la mayoría absoluta en la próxima legislatura.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, recordó que cerca del 30% de los encuestados no han definido su voto, y aseguró que ese porcentaje se irá con la oposición.

“Una gran parte de la población dice reservarse su opinión y estoy seguro que ahí está contenido el voto opositor, por eso aprovecho para reiterar la necesidad de una gran alianza opositora que defienda el voto y le quite las mayorías a Morena para tener contrapesos en el Congreso”, declaró.

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Moreira Valdéz sostuvo que la alianza, permitirá quitar la mayoría absoluta que el partido guinda posee en la actual legislatura.

“No le va a dar a Morena para tener las cámaras, pero sí es bien importante que Somos, MC, PRI, PAN salgan a defender la democracia y en algunos lugares tengamos alianzas estratégicas. Hay una caída en las preferencias de Morena y hay mucha gente que no se está manifestando”, sentenció.

Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Foto: Especial

Döring: Apoyo a Morena, por miedo a perder programas sociales

Por su parte, el diputado federal del PAN, Federico Döring, sostuvo que gran parte de quienes dijeron que votarían por Morena tienen miedo a perder los programas sociales.

“Hay mucha gente que tiene miedo de que si dice su verdadera intención de voto le van a quitar los programas sociales. Y la propia encuesta reconoce que hay 30% de gente que todavía no define el voto”, detalló.

El legislador albiazul aseguró que el partido guinda “tiene un desgaste tremendo”, y aseguró que lo anterior, coadyuvará a que pierdan la mayoría absoluta.

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“Si no trajeran un desgaste, no estarían suplicando que no les dijeran narcopartido, si no trajeran el desgaste no estarían utilizando al INE para callar a periodistas. Ellos saben que tienen un problema que va desde Sinaloa, la barredora, el huachicol, Andy y todo lo que ya es de conocimiento público. Por eso hay que diferenciar entre lo que la gente dice y lo que la gente en la intimidad de la urna decide. A Morena no le va a alcanzar, vamos a devolver los contrapesos al congreso mexicano”, sentenció.

Federico Döring. Foto: Especial

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