Una llamada del banco, un mensaje que alerta sobre un supuesto cargo o una voz familiar al otro lado del teléfono ya no son garantía de que la comunicación sea real. Con herramientas de inteligencia artificial (IA), los estafadores pueden hacer más creíbles sus engaños, personalizar mensajes y suplantar identidades para llevar a las víctimas hasta una transacción fraudulenta.

El cambio no está únicamente en la tecnología utilizada por los delincuentes, sino en la facilidad con la que pueden aprovechar los canales que las personas usan todos los días. Para Gustavo Valdez, director general de Ikusi en México, el teléfono debe dejar de verse solo como un medio de comunicación.

“Hoy en día, tenemos que considerar al teléfono como un vector de ataque, porque es tu medio de identificación”, expresa Valdez en entrevista.

La IA ha ampliado las posibilidades de suplantación. De acuerdo con Valdez, además de los deepfakes en video, ahora existen fraudes mediante audios y llamadas que pueden parecer provenientes de familiares o personas conocidas.

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Cuando una llamada parece legítima

Entre las modalidades que más preocupan se encuentran el Caller ID Spoofing, que permite aparentar que una llamada proviene de un banco, empresa o dependencia; el vishing, basado en llamadas para obtener información confidencial, y el smishing, que utiliza mensajes de texto para llevar a la víctima a una acción determinada.

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Una de las tendencias más peligrosas es precisamente la combinación de todas estás técnicas de fraude. Oscar Lazcano, director general de VoiSek, explica que ahora el mensaje puede pedir a la persona que llame a un número telefónico. Así, el usuario pasa del smishing al vishing y comienza la conversación creyendo que está buscando ayuda.

“Si tú hablas pidiendo ayuda, tienes la guardia baja, porque esperas recibir esa ayuda. Y sigues las instrucciones. Entonces, se vuelve algo muy peligroso”, indica Lazcano

Después pueden llegar instrucciones para instalar una aplicación, compartir la pantalla o proporcionar información. En entornos empresariales, una llamada que aparenta provenir del área de soporte también puede convertirse en la puerta de entrada para ataques como ransomware.

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A estas modalidades se suma el SIM swapping, mediante el cual un delincuente consigue que una telefónica transfiera el control de un número a otra tarjeta SIM. Con ello puede interceptar mensajes y códigos de autenticación. Valdez advierte que la información disponible en internet puede facilitar que los atacantes hagan creer que son el propietario legítimo de la línea.

Voces clonadas, números falsos y mensajes urgentes hacen más creíbles los fraudes, pero hay señales para detectarlos. Foto: Pexels

La urgencia es una señal de alerta

Frente a estos escenarios, los especialistas coinciden en que una de las mejores defensas sigue siendo detenerse antes de actuar. El objetivo de los estafadores es provocar miedo, emoción o sensación de urgencia para reducir el tiempo que tiene la víctima para pensar.

Lazcano resume esta recomendación bajo una idea sencilla: “cero confianza”. Lo cual no significa dejar de utilizar el teléfono para llamadas, mensajes o servicios digitales, sino verificar por otra vía cualquier comunicación que implique dinero, información o una acción inmediata.

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Si alguien llama para informar sobre un supuesto cargo de Amazon, por ejemplo, una alternativa es colgar y comunicarse directamente con el banco mediante un número oficial. Lo mismo aplica ante mensajes sobre multas, seguros, paquetes retenidos o accesos sospechosos a una cuenta.

“Si hay prisa, si hay intento de espantar, desengánchate. Eso es lo que deben hacer las personas ”, señala Lazcano.

La recomendación también aplica cuando la llamada parece demasiado buena para ser cierta. Promociones extraordinarias, premios inesperados o solicitudes que exigen actuar inmediatamente deben revisarse antes de proporcionar cualquier dato.

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Entre enero y mayo de 2026, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió más de 35 mil reclamaciones relacionadas con posibles fraudes financieros, mientras que la banca múltiple registró un incremento cercano a 18% frente al mismo periodo del año anterior.

Para las empresas, el reto va más allá de proteger sus aplicaciones o redes. Los especialistas coinciden que también deben proteger su identidad en los canales mediante los cuales se relacionan con sus clientes, como sitios web, correos, WhatsApp, llamadas y mensajes.

En otras palabras, ya no basta con preguntarse si un sitio web o aplicación son seguros. También hay que cuestionar quién está realmente detrás de la llamada. Porque en una época en la que una voz puede parecer conocida y un número puede aparentar ser legítimo, la mejor contraseña sigue siendo tomarse un momento para verificar, expresa Valdez.

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