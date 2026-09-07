Julieta Del Río Venegas, excomisionada del INAI, afirmó que ordenar mantener como “confidencial” la declaración patrimonial de Octavio Romero, titular del Infonavit, viola diversas leyes y contraviene la Constitución, por lo que llamó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a revisar el caso

En sus redes sociales, la excomisionada advirtió que las declaraciones patrimoniales deben de ser públicas y no reservadas a discreción.

Destacó que el artículo 29 de la Ley General de de Responsabilidades Administrativas establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses son públicas, salvo los rubros que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

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“La declaración patrimonial es pública, no reservada a discreción. El artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses son públicas, salvo los rubros que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

“Además, debe cumplirse con lo que establece la Ley General de Transparencia, protegiendo únicamente la información que legalmente deba ser confidencial. Aquí debería entrar la Secretaría Anticorrupción”.

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Julieta Del Río Venegas señaló que ante la declaración de confidencialidad del titular del Infonavit procede el recurso de revisión al existir, señaló, diversos agravios, entre ellos, la indebida clasificación total de la información y la vulneración al principio de máxima publicidad.

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La experta en temas de transparencia indicó que también existe una falta de debida fundamentación y motivación, en contravención del artículo 6 Constitucional y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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“Esto va en contra de la máxima publicidad que tanto argumentan”, agregó.

Este lunes, EL UNIVERSAL reveló que desde su llegada a la Dirección General del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, ordenó clasificar como “confidencial” toda la información de su declaración patrimonial para evitar hacer público sus ingresos, propiedades, cuentas bancarias y demás datos financieros.

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El pasado 13 de julio, luego que un particular solicitó copia de la declaración patrimonial del titular del Infonavit, el Comité de Transparencia del Instituto también aceptó mantener como reservada el número de vehículos de los cuales es dueño, marca y valor, así como ingresos de las empresas de quien también fue director general de Pemex en el sexenio del presidente López Obrador.

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