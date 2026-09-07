La décimo sexta edición de El Buen Fin se llevará a cabo durante cinco días, del 13 al 17 de noviembre, informó la Secretaría de Economía.

En esos días en que los comercios se comprometen a ofrecer ofertas, promociones y bajos precios, coincidirá, como todos los años, con el fin de semana largo por la celebración de la Revolución Mexicana.

En preparación a esa fecha, diversas dependencias que integran el Grupo de Trabajo de El Buen Fin invitaron a las empresas, comercios y prestadores de servicios de todo el país a sumarse a la edición 2026.

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Dijeron que “participar representa una oportunidad para ampliar la presencia de sus negocios, acercar sus productos y servicios a un mayor número de consumidores y formar parte de una iniciativa de alcance nacional, que promueve una experiencia de compra segura, informada y confiable, tanto en canales físicos como digitales”.

El registro estará abierto del 8 de septiembre al 12 de noviembre de 2026.

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En un comunicado del grupo de trabajo que integra el sector privado, entre las que están las secretarías de Hacienda, Economía, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal del consumidor, la Secretaría de turismo, el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios, Servicios y Turismo, entre otras, invitaron a sumar esfuerzos para fortalecer el comercio interno, generar confianza entre las personas consumidoras y contribuir a una prosperidad compartida.

El año pasado la edición de El Buen Fin registró ventas totales por 219 mil millones de pesos, 9.6% por arriba de la meta de 200 mil millones 46 mil millones del 2024.

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Como cada año desde 2013, el Servicio de Administración Tributaria organizó el Sorteo El Buen Fin para incentivar el pago electrónico y la formalidad. La bolsa fue de 500 millones de pesos, 400 millones para consumidores y 100 millones para comercio.

Para impulsar el consumo, el gobierno federal adelantó una parte del aguinaldo.

Por decreto publicado el 4 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Diario Oficial de la Federación se autorizó que los servidores públicos federales reciban un adelanto del aguinaldo. La medida aplica a personal operativo, de confianza, de enlace y mando, Servicio Exterior, militares y pensionados del ISSSTE. A la medida se han sumado gobiernos de algunos estados del país.

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