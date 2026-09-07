Antes de otorgar recursos presupuestales a un programa o proyecto, deben evaluarse sus resultados, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Pidió que el Paquete Económico 2027 abandone la asignación automática de recursos.

Dijo que la estrategia para reducir el déficit no debe basarse en recortes indiscriminados que afecten áreas prioritarias para el desarrollo del país.

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En un comunicado, el sindicato patronal sostuvo que "no podemos seguir destinando recursos públicos de manera automática a programas, proyectos o instituciones sin evaluar su impacto económico y social".

Consideró indispensable que cada peso del gasto público responda a una necesidad concreta y genere beneficios verificables para la población.

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Asimismo, advirtió que la consolidación de las finanzas públicas debe construirse mediante una ruta creíble para reducir el déficit y contener el endeudamiento.

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Expuso que la disminución de los dos indicadores anteriores debe hacerse "sin recurrir a recortes indiscriminados que disminuyan la capacidad del Estado para atender sus responsabilidades fundamentales".

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En este sentido, señaló que el equilibrio fiscal debe alcanzarse sin comprometer sectores estratégicos ni servicios esenciales.

De cara a la presentación del Paquete Económico 2027 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Coparmex consideró que la discusión presupuestaria representa una oportunidad para reorientar el gasto público y colocarlo al servicio del crecimiento económico.

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El organismo empresarial afirmó que México requiere finanzas públicas ordenadas, pero también recursos suficientes para atender los rezagos que limitan actualmente la productividad, la inversión y la generación de empleo formal.

Expresó su expectativa de que la propuesta que será enviada al Congreso contemple prioridades claramente definidas y medidas que contribuyan a recuperar la confianza en el rumbo económico del país.

Con respecto a los ingresos, la Coparmex reiteró su postura de no crear nuevos impuestos.

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El fortalecimiento de las finanzas públicas debe apoyarse en una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a la evasión fiscal y la ampliación de la base de contribuyentes, evitando imponer nuevas cargas a quienes ya cumplen con sus obligaciones, expresó.

Sobre el gasto público, además de exigir evaluaciones sobre la efectividad de programas y proyectos, planteó eliminar erogaciones de bajo impacto, evitar duplicidades y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

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El organismo patronal dijo que la revisión del gasto no solo debe darse a los proyectos o programas, debe extenderse a las empresas públicas del Estado.

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Aunque reconoció el carácter estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló que ambas requieren esquemas que aseguren su viabilidad financiera y operativa.

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"No podemos comprometer recursos públicos de manera recurrente sin planes claros de saneamiento, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas", manifestó.

Comentó que el presupuesto debe privilegiar la inversión en sectores que permitan remover los obstáculos que frenan el crecimiento económico del país. Entre ellos mencionó seguridad, salud, educación, energía, agua e infraestructura logística, digital y de transporte, al considerar que una mayor capacidad en estas áreas favorecería la productividad, la llegada de inversiones y la generación de empleos formales.

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