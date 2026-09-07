Una vez más el Toluca de Antonio Mohamed se proclamó campeón y confirmó que es uno de los mejores equipos del futbol mexicano en la actualidad.

Por si les faltaba un trofeo por conquistar, los Diablos Rojos se adjudicaron el de la Leagues Cup 2026 a tras derrotar (2-0) al Monterrey en la final.

El conjunto escarlata superó a los Rayados en el Shell Energy Stadium de Houston con goles de Alexis Vega y Helinho.

Las anotaciones del extremo mexicano y del brasileño fueron suficientes para que los choriceros se quedaran con el triunfo y el título del torneo binacional.

A lo largo de los 90 minutos, los futbolistas de la escuadra mexiquense supieron cómo jugarle a la Pandilla, que tuvo mayor posesión y más remates totales realizados.

Sin embargo, los jugadores escarlatas supieron aprovechar las ocasiones claras que generaron y no perdonaron.

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De esta manera, el Turco consiguió su sexto campeonato con el Toluca en siete finales disputadas en menos de dos años.

Con este título, el director técnico argentino se convirtió en el más ganador en la historia de la institución escarlata.

Antonio Mohamed dejó atrás a Ignacio Trelles, quien ganó cinco trofeos con la escuadra choricera.

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A pesar de que todavía "tenía" confeti por las celebraciones, el Turco dejó en claro que el Toluca no tiene permitido conformarse con la obtención de la Leagues Cup, por lo que ya piensa en volver a ganar el título del futbol mexicano.

Para el timonel escarlata, lo más importante es centrarse en lo que viene para ellos en el Apertura 2026 porque sus objetivos son clasificar entre los cuatro mejores del torneo y en la Liguilla levantar el trofeo de la Liga MX.

Luego de que los Diablos Rojosa conquistaran la Leagues Cup 2026, las redes sociales se inundaron de las imágenes más divertidas como parte de los festejos.

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Toluca conquista los mejores MEMES al levantar el trofeo de la Leagues Cup





Adivinen a quien no pudo hacer campeón el Turco Mohamed.



Correcto, a los quinceañeros. pic.twitter.com/GUiNYWNbGS — Gonzalo No. 1 (@Juampachabal03) September 7, 2026





Qué bonito es irle al toluca, que bonito es ser del Toluca de DON TURCO MOHAMED ❤️‍🔥 pic.twitter.com/QlBMW3NB3e — Hasbu Nunes CAMPEÓN (@HasbuRojo_RM) September 7, 2026

Mi vida desde que llegó el Turco Mohamed pic.twitter.com/ctLACNnDCu — CapitánCalzon⚽️ (@CapitanCalzon77) September 7, 2026

Toluca MEMES

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Hijos del Toluca. pic.twitter.com/nJMzs25TEg — El Diego Rayado (@eldiegorayado) September 7, 2026

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