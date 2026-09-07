Contratar un seguro para auto implica comparar precios, pero también considerar las coberturas que ofrece cada póliza y las condiciones bajo las que responde la aseguradora.

Y para facilitar esta decisión, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con un simulador gratis.

Esta herramienta permite conocer distintas opciones. Si quieres aprender a usarla, hoy te lo explicamos.

¿Qué coberturas de seguros de autos hay?

De acuerdo con Condusef, existen tres modalidades principales: Responsabilidad Civil, Limitado y Amplio.

Responsabilidad Civil

La cobertura de Responsabilidad Civil contempla los daños que accidentalmente se causen con el vehículo a otras personas, tanto en sus bienes como en su persona.

De igual manera, puede abarcar Gastos Médicos para Ocupantes, Asistencia Legal y Asistencia Vial. Sin embagro, no cubre los daños ocasionados al propio automóvil.

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Limitada

El seguro Limitado incorpora lo mismo que el de Responsabilidad Civil y agrega la cobertura de Robo Total. En caso de que el vehículo sea robado, se paga la suma asegurada establecida en la póliza.

Pero no contempla el robo de autopartes.

Amplia

Y el seguro Amplio suma las coberturas del Limitado y la protección de Daños Materiales, es decir, los daños que sufra el propio vehículo a causa de un accidente.

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Compara los precios de las diferentes aseguradoras, según la cobertura. Foto: Freepik

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¿Qué revisar antes de contratar un seguro de auto?

Antes de elegir una póliza, Condusef recomienda considerar los riesgos a los que estará expuesto el automóvil para determinar qué coberturas se requieren.

No se trata de elegir la alternativa de menor precio, sino de revisar qué protege y hasta qué monto lo hace.

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Entre los conceptos que sugiere conocer se encuentran:

Suma asegurada, que corresponde al monto máximo que la aseguradora pagará por cada cobertura cuando ocurre un siniestro

cuando ocurre un siniestro Deducible, que representa la cantidad o proporción que corresponde cubrir al asegurado antes de que la compañía comience a indemnizar

Valor comercial y valor convenido. El primero toma como referencia el precio del vehículo al momento del siniestro y considera su depreciación; el segundo es un monto pactado entre el usuario y la aseguradora al contratar la póliza y no se modifica durante su vigencia.

¿Cómo usar el simulador de Condusef para seguros de autos?

Si ya consideraste los anteriores elementos, ahora prueba el simulador de Condusef. La herramienta te indica cuánto puede costar un seguro y comparar diferentes opciones de cobertura y aseguradoras.

Hay seguros que no cubre siniestros como el robo de autopartes. Foto: Unsplash

Para arrojar resultados precisos, el simulador realiza preguntas relacionadas con el vehículo y el conductor en busca de la cotización:

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Entra al sitio https://webappsos.condusef.gob.mx/SimuladorSeguroAutomovil/entradas-tabs.jsp

Ingresa el modelo, marca, submarca y versión de tu auto

Ingresa los datos de conductor como sexo, edad y código postal

Oprime el botón "Continuar"

Revisa lo que ofrecen los tres tipos de coberturas

Selecciona el botón "Comparar" y checa los costos de las diferentes aseguradoras

Si lo necesitas, imprime el ejercicio de simulación o vuelve a repetirlo para buscar nuevas opciones

Antes de contratar un seguro de auto, compara alternativas y elige una póliza considerando tu presupuesto y los riesgos que te interesan cubrir.

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