Estacionar un auto automático parece una maniobra sencilla: detenerse, colocar la palanca en “P” y apagar el motor. Sin embargo, el orden en que se realizan estos pasos puede influir en el cuidado de la transmisión.

De acuerdo con expertos, utilizar de manera incorrecta la posición Parking ocasiona fallas costosas de reparar. Aquí te explicamos los principales riesgos.

¿Qué pasa si poner la palanca en “P” antes del freno de mano?

La posición “P” o Parking cuenta con una traba que impide que los engranes de la transmisión se muevan. Por ello, aunque colocarla evita que el vehículo avance, no sustituye al freno de mano.

Un artículo del fabricante Ford explica que al hacer esta acción, el peso del automóvil puede recaer únicamente sobre la transmisión, lo que a largo plazo provoca su desgaste.

Pero además, advierte que colocar la palanca en “P” cuando el vehículo está ligeramente en movimiento puede romper el componente que impide que los engranes giren.

En ese sentido, la recomendación clave es: asegurarse que el auto esté completamente detenido antes de accionar la posición Parking.

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La posición parking frena la marcha del auto por completo. Foto: Pexels

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¿Cómo detener correctamente un auto automático?

Para estacionarte y detener la marcha, el blog de Bardahl México recomienda que con el automóvil detenido, primero se debe presionar el pedal del freno y luego cambiar de “D” o “R” a “N”.

En seguida, se tiene que accionar el freno de mano y liberar poco a poco el pedal para permitir que el vehículo se apoye en los frenos.

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Finalmente, se vuelve a pisar el pedal, colocar la palanca en “P” y apagar el motor. De esa manera, el peso del vehículo queda recargado en los frenos y no en la transmisión.

Top extra: al estacionarte en una pendiente, los expertos sugieren orientar las ruedas hacia la banqueta -de acuerdo con el sentido de la pendiente-, procurando no golpear las llantas para descansar la transmisión.

La transmisión de un auto automático funciona gracias a un dispositivo llamado trinquete. Foto: Pexels

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No cambies la marcha con el auto en movimiento

El fabricante Suzuki aconseja cambiar entre “P”, “N” y “D” sólo cuando el vehículo esté totalmente detenido. De lo contrario, corres el riesgo de generar tensión y desgaste prematuro.

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Evita acelerar al pasar de “N” a “D”

El mismo artículo de Ford advierte que acelerar antes de realizar este cambio también puede desgastar la turbina de la transmisión.

En descensos prolongados, reduce la marcha

Cuando vayas en una bajada continua, Susuki recomienda no mantener la posición “D”. En su lugar, es preferible utilizar la función de reducción de marcha del auto para evitar el sobrecalentamiento del sistema.

Y si necesitas frenar, hazlo suavemente para evitar aumentos repentinos en la presión hidráulica interna.

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