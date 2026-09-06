Nación | 06-09-26 | 09:18 | Actualizada | 06-09-26 | 09:20 |

reiteró la para sus ciudadanos, la cual había emitido el pasado sábado por una "amenaza" en Nogales, Sonora.

Esta mañana, la embajada estadounidense en México compartió que "debido a información acerca de amenazas", las actividades del gobierno norteamericano en dicha ciudad y municipio, además de los viajes, se han restringido a desplazamientos esenciales nada más durante el día.

"Alertamos a los ciudadanos estadounidenses sobre esta amenaza y el cambio de medidas", dijo.

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Recordó que el aviso de viaje de Estados Unidos clasifica a esta entidad como una zona de nivel 3, que alude a "reconsiderar su viaje".

Entre las medidas a tomar, llamó a sus ciudadanos a extremar precauciones, estar atentos al entorno y buscar refugio en caso de incidente.

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Asimismo, avisar a amigos y familiares de que se encuentran bien en caso de algún incidente.

"Siga las instrucciones de las autoridades mexicanas. Manténgase informado a través de los medios locales", recalcó.

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dft/LL

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