La Secretaría de Seguridad Pública prevé para este domingo la manifestación de la Alianza Nacional un Millón de Esperanzas, la cual partirá a las 11:00 horas del Monumento a la Revolución hacia Palacio Nacional. El motivo principal es el rechazo general de la Ley General de Bienestar Animal.

A la misma hora, el Refugio Franciscano A.C. realizarán una caminata desde la estación Misterios de la Línea 5 del Metro hacia la Basílica de Guadalupe para exigir atención al caso del albergue y el regreso de animales que fueron asegurados por autoridades.

En cuanto a concentraciones, a las 9:00 horas se prevé que se reúnan las Mercaditas Autónomas Momoxcas en la plaza San Antonio Tecómitl, mientras que el Movimiento Resistencia Social Coahuila se concentrará en el Zócalo capitalino para exigir un cese a la violencia.

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A las 10:00 horas, familiares y amigos de una estudiante desaparecida convocaron a una reunión en el mural La Universidad del Siglo XXI, en Ciudad Universitaria. Mientras que a las 10:30 horas, México Previene A. C. se concentrará en el Mercado El 100 para realizar el evento “¡Aire limpio ya!

A las 11:00 horas, fans del grupo musical Camilo Séptimo se reunirán en el Ángel de la Independencia para realizar un homenaje al tecladista que fue asesinado el pasado 1 de septiembre. A esa misma hora, integrantes de Direct Action Everywhere Ciudad de México se reunirán en el Monumento a la Revolución para promover los derechos de los animales

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La Comuna 4:20 se reunirá a las 11:30 horas en la Glorieta Simón Bolívar para realizar el evento “La bocina del dub”; en tanto, a esa misma hora La Plataforma 4:20 realizará tres concentraciones: en el Monumento a la Madre, División del Norte y avenida Cuauhtémoc, así como Gran Canal y Circuito Interior.

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Al medio día, el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones México realizará el evento “Papalotes por Gaza” en Las Islas de Ciudad Universitaria para expresar solidaridad con la población palestina; mientras que el colectivo Neon Protest se manifestará en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes para exigir la abolición de toda forma de explotación animal.

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A las 12:00 horas también se reunirá la colectiva Micielas en el Hemiciclo a Juárez para realizar un mega trueque y fragitería contra la violencia económica, así como el empoderamiento de las mujeres.

Para las 16:00 horas, vecinos desalojados de un inmueble ubicado en la calle General Anaya, en la colonia Merced Balbuena, efectuarán un acto denominado “Tokin en la Merced” para exigir justicia y la restitución de sus viviendas. Por su parte, la colectiva Autogestión Feminista instalará una mesa de recolección de firmas en la estación Bellas Artes del Metro para impulsar una iniciativa sobre asistencia médica para morir en la Ciudad de México.

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Durante todo el día, se esperan concentraciones del Movimiento de Regeneración Sindical en el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado, al igual que una protesta de Periodistas Unidos MX en el Centro de Cultura Digital.

LL