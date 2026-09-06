Bancas renovadas, áreas verdes rehabilitadas y mejor iluminación forman parte de los trabajos de rescate que tendrá el parque de La Ciudadela, ubicado en las inmediaciones de Balderas, en el Centro Histórico, adelantó el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), Carlos Cervantes Godoy.

“Es una intervención importante, eso sí, no es un maquillaje, no es algo superficial”. Se evaluará, si es necesario, cambiar el piso del parque, incrementar la seguridad y reordenar el ambulantaje en la zona, informó el funcionario local en entrevista con EL UNIVERSAL.

Refirió que por ahora están en una etapa de pláticas con los vecinos de la zona para plantearles el proyecto con las intervenciones que se realizarán, por lo que los trabajos se estima que comiencen el mes de octubre.

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“Una vez que ya se tenga toda esa información [la evaluación del parque], se va a realizar el anteproyecto y el proyecto para cuantificar los recursos que se van a necesitar para aplicarlos en este espacio. Pero yo calculo que sí es una cantidad importante de recursos que se aplicarán ahí”, comentó.

Aunque por el momento no hay una cifra estimada de la inversión, Cervantes Godoy indicó que los recursos vendrán de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), ya que la Autoridad del Centro Histórico no “cuenta con esa cantidad de recursos para poder intervenir en esos espacios”.

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El funcionario agregó que La Ciudadela es uno de los 14 espacios que forman el primer paquete de plazas públicas del Centro Histórico que se van a intervenir, por lo que se tienen pensado que también se realicen trabajos de este tipo en Plaza Loreto, Plaza Santo Domingo, Plaza Las Vizcaínas, Plaza San Jerónimo, Plaza Garibaldi, Jardín del Árbol, Plaza La Aguilita, Plaza Santísima, Plaza Santa Catarina, el Jardín Tolsá, Plaza del Indio, Plaza de la Ciudadela, Plaza de la Alhóndiga y Plaza Tlaxcoaque.

En el Monumento a José María Morelos y Pavón, zona que también es conocida por los asistentes como los cuatro cañones, es evidente el vandalismo y deterioro del parque Foto: Santiago Cadena/El Universal

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El parque de La Ciudadela está delimitado por las calles Emilio Dondé y Balderas, la Plaza del Danzón y la Biblioteca México.

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El deterioro

Daniel Rodríguez consideró que el parque “está muy deteriorado, es un área pública y es un lugar emblemático, hay mucha basura, el piso está peligroso para la gente que pasa”.

El profesor de baile, quien practica cada semana con sus alumnos en la zona conocida como los cuatro cañones, comentó que ha tenido fricciones con las personas en situaciones de calle que montan sus campamentos en el lugar, lo cual ha derivado en discusiones y enfrentamientos verbales.

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Personas en situación de calle han instalado sus campamentos en las áreas verdes de la plaza. Foto: Santiago Cadena/El Universal

“Cuando los alumnos ponen sus cosas en las bancas huele a orines, hemos encontrado hasta cosas indebidas, como condones y ropa intima”, denunció Rodríguez.

El titular de la Autoridad del Centro Histórico mencionó que no pensarían en reubicar a las personas en situación vulnerable, ya que tienen que salvaguardar sus derechos, pero se les extenderá una invitación para que acudan a los albergues y tomen programas de rehabilitación social.

Agregó que el gobierno local dio la instrucción de construir tres albergues en el Centro Histórico para darle una atención más digna a esta población.

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“No sólo se les va a facilitar un espacio para que puedan dormir y tengan alimento, que también tengan un área de tratamiento de adicciones, los que tengan problemas de adicciones y, en particular, un programa de capacitación y reinserción laboral para muchos de ellos”, abundó.

Algunas partes del piso están deterioradas, por lo que es difícil pasar, sobre todo personas en silla de ruedas. Foto: Santiago Cadena El Universal

Durante un recorrido realizado por este diario, se observó que en una de las esquinas del parque, dentro de las rejas del área verde, se colocaron lonas con maletas, triques y basura donde conviven varias personas en situación de calle.

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También se constató que no funciona ninguna de las dos fuentes, ubicadas en los extremos del parque y tienen pintas a su alrededor. Las bancas también están deterioradas, ya que algunas están desniveladas, rayadas y cuarteadas.

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En algunos pasillos se generan encharcamientos debido a las lluvias y al hundimiento que presentan algunas partes del piso, por lo que el paso peatonal por ese lugar no es una opción para los transeúntes y se hace más complicado para quienes lo hacen en silla de ruedas o tienen alguna discapacidad.

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Vista panorámica del parque donde se observa el trazo original de los andadores y jardines. Foto: COLECCIÓN CARLOS VILLASANA

Libreros

Los encuentros sexuales que se realizan en la zona durante la noche, sobre el corredor donde están los puestos semifijos de las librerías, junto a la Biblioteca México, es uno de los problemas que enfrentan, señaló Enrique Montaño.

El vendedor de libros refirió que el personal de limpia dejó de barrer esa zona, por lo que ahora los libreros tienen que hacer ese trabajo.

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“Ahora hay condones, porquería y media, suciedades que tenemos que retirarlas. Queda un olor que a las personas que vienen a comprar no les agrada”.

Enrique Montaño relató que debido al mal aroma ha perdido varios clientes, lo cual ha impactado hasta 90% en sus ventas.

A ello se suma que los locales semifijos han sido vandalizados con pintas en sus puertas.

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Entre los trabajos de rehabilitación se plantea el rediseño de los locales semifijos de las librerías. Foto: Santiago Cadena/EL UNIVERSAL

“Dicen que son los indigentes, pero también hay muchos que pasan a vandalizar, luego cuando vienen en grupo uno no puede hacer nada”. comentó el vendedor de libros.

Al respecto, el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico aceptó que han recibido varias denuncias vecinales de actos sexuales, prostitución y venta drogas en la zona, por lo que se diseñará una estrategia para inhibir estas prácticas en el parque.

Explicó que entre los trabajos de rehabilitación se plantea el rediseño de los locales semifijos de las librerías, ya que en el espacio entre cada estante es donde se realizan los encuentros sexuales.

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Además de ello, Cervantes Godoy dijo que se reforzará la iluminación durante la noche y la presencia policiaca.

“Existe el Mando Único de la Policía del Centro Histórico y eso nos permite tener una mejor coordinación con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, obviamente, estaremos pidiendo al jefe del sector que destine elementos para el cuidado de ese espacio tan importante”.

Por lo tanto, aseguró que la rehabilitación del parque de La Ciudadela está pensada para mejorar la afluencia de personas que visitan este espacio.

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