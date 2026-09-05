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Un juez de control vinculó a proceso a Hugo Alexis “N”, alias “El Moño”, señalado como integrante de la Unión Tepito, por delitos contra la salud, así como por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que el pasado 27 de agosto, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a "El Moño" en la colonia Morelos, cuando estaba en posesión de droga y un arma de fuego.
Trabajos de inteligencia de la FGJ establecieron que “El Moño” es un posible generador de violencia en la zona centro de la Ciudad de México e integrante de La Unión Tepito, célula delictiva relacionada con la venta y distribución de narcóticos y la extorsión.
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Durante la audiencia del 3 de septiembre, el agente del Ministerio Público presentó entrevistas con los policías que realizaron la detención, así como dictámenes periciales en fotografía, química y balística.
El juez encontró los elementos suficientes para vincular a proceso al imputado, fijó prisión preventiva y un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.
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Por la portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, al tratarse de un delito del fuero federal, se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR).
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JACL/cr
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