Metrópoli | 05-09-26 | 11:27 |

Un juez de control vinculó a proceso a Jaime "N", un profesor de futbol, por el , en agravio de una adolescente de 14 años de edad.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que Jaime trabajaba dando clases a la menor en un deportivo de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde realizó actos de naturaleza sexual en contra de la adolescente en al menos cinco ocasiones, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024.

Luego de que la víctima confesara a su madre lo ocurrido, se levantó una denuncia ante la FGJ.

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Durante la investigación se realizaron entrevistas a la madre de la adolescente y a la menor, además de agregar dictámenes periciales en medicina y psicología.

Con los datos recabados, un agente del Ministerio Público obtuvo la orden de aprehensión en contra del profesor.

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Jaime fue capturado en calles de la alcaldía Benito Juárez el pasado primero de septiembre.

Un día después, se celebró la audiencia en la que se vinculó a proceso al imputado, se le impuso la medida de prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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afcl

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