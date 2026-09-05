Un juez de control vinculó a proceso a Jaime "N", un profesor de futbol, por el delito de corrupción de menores, en agravio de una adolescente de 14 años de edad.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que Jaime trabajaba dando clases a la menor en un deportivo de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde realizó actos de naturaleza sexual en contra de la adolescente en al menos cinco ocasiones, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024.

Luego de que la víctima confesara a su madre lo ocurrido, se levantó una denuncia ante la FGJ.

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Durante la investigación se realizaron entrevistas a la madre de la adolescente y a la menor, además de agregar dictámenes periciales en medicina y psicología.

Con los datos recabados, un agente del Ministerio Público obtuvo la orden de aprehensión en contra del profesor.

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Jaime fue capturado en calles de la alcaldía Benito Juárez el pasado primero de septiembre.

Un día después, se celebró la audiencia en la que se vinculó a proceso al imputado, se le impuso la medida de prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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afcl