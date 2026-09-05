El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, admitió que grupos del crimen organizado emplean drones comerciales en la frontera norte.

Estas aeronaves no tripuladas son utilizadas por las bandas delictivas principalmente para vigilar el despliegue de las autoridades de Estados Unidos y facilitar actividades ilícitas como el tráfico de personas.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, efectuada en las instalaciones del 52 Batallón de Infantería de la 11/a Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas, el secretario explicó la dinámica operativa detrás de estos dispositivos aéreos.

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“Principalmente los utilizan grupos delictivos, pero es para ver. Son drones comerciales; únicamente capturan imágenes y es lo que transmiten. ¿Y qué es lo que buscan ver? Esas rutas que estén libres, en donde no esté la presencia de la autoridad”, expuso Trevilla Trejo al ser cuestionado sobre los patrullajes tecnológicos en la franja fronteriza.

El general Ricardo Trevilla explicó la dinámica operativa detrás de estos dispositivos aéreos; dijo que son drones comerciales, únicamente capturan imágenes y es lo que transmiten. Foto: Especial

Pese al uso creciente de esta tecnología por el crimen organizado, el titular de la Sedena descartó que México contemple la adquisición de la tecnología de rayo láser de alta energía (AMP-HEL), utilizada por las fuerzas de Estados Unidos dentro de la operación binacional Vanguardia Ardiente para neutralizar aeronaves no tripuladas.

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El general precisó que las Fuerzas Armadas mexicanas cuentan con su propia infraestructura para contener la amenaza.

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“No hemos platicado de eso [la compra del láser]. Nosotros tenemos desplegados 165 equipos antidrones en la frontera norte y con eso estamos obteniendo buenos resultados. Hasta el momento no hemos entrado en pláticas sobre ello”, aclaró el jefe militar.

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Trevilla Trejo enfatizó que la relación institucional con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se mantiene en términos “muy buenos y muy positivos”, cimentada desde 2016 con el Comando Norte bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía y “coordinación sin subordinación”.

Entre las acciones conjuntas, destacó la realización de “operaciones espejo” —patrullajes paralelos a cada lado del límite territorial— e intercambio de información táctica. Como resultado de estas estrategias y de la Operación Frontera Norte, que despliega a 10 mil elementos de la Guardia Nacional y 3 mil del Ejército, el general resaltó que el flujo del tráfico ilegal de migrantes ha disminuido 96% en comparación con el año anterior.

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Asimismo, detalló que desde febrero del año pasado se ha logrado la detención de 14 mil 270 personas, el decomiso de 9 mil 829 armas de fuego, casi 2 millones de cartuchos, 9.4 toneladas de cocaína, 53.6 toneladas de metanfetamina y la inhabilitación de cerca de 2 mil 300 laboratorios y zonas de concentración de drogas sintéticas.

Las declaraciones de la Sedena coinciden con la realidad operativa reportada por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el sector Tucson, Arizona. En esa región, las autoridades estadounidenses han documentado cómo grupos dedicados al tráfico de personas —vinculados al Cártel de Sinaloa— se han diversificado hacia el uso de drones para detectar brechas en el muro de acero.

EL UNIVERSAL pudo observar la vigilancia en la frontera, que se lleva a cabo a temperaturas superiores a los 40 grados, agentes del sector Tucson constataron que la amenaza criminal ya no se limita al terreno con los tradicionales halcones, sino que se ha trasladado al espacio aéreo para rastrear los movimientos de la patrulla.

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Jesús Vasavilbaso, vocero de la Patrulla Fronteriza en Tucson, confirmó el patrón observado en la línea divisoria: “La mayoría de los drones los usan para observar, para estar vigilando el movimiento de los agentes. La mayoría del tiempo esos drones están en la frontera, no cruzan de este lado. Pero si llegan a cruzar, nosotros también tenemos la tecnología y helicópteros para poder combatir esas amenazas”.

Por su parte, el jefe del Sector Tucson, John Morris, reconoció que aunque el Cártel de Sinaloa emplea nuevas estrategias tecnológicas y redes sociales para sus operaciones en Sonora y Arizona, la comunicación y coordinación con las autoridades mexicanas continúa siendo estrecha para neutralizar los delitos transfronterizos.

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EU ha derribado 300 artefactos en 2026

Estados Unidos informó ayer que en lo que va del año ha derribado más de 300 drones vinculados al crimen organizado en la frontera con México.

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El Comando Norte del Ejército estadounidense —que abarca su territorio y los países vecinos— los relacionó a cárteles de la droga, aunque sin señalar a ningún grupo en específico.

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Tampoco detalló si los derribos ocurrieron en territorio estadounidense o mexicano.

Detalló que “la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), que opera bajo el Comando Norte de Estados Unidos en apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, continúa neutralizando sistemas aéreos no tripulados (UAS), no autorizados a lo largo de la frontera” entre la Unión Americana y México.

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Añadió que “el sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército (AMP-HEL) se empleó por primera vez en operaciones de protección fronteriza el 24 de agosto y hasta el 4 de septiembre los miembros de la JTF-SB habían neutralizado 11 UAS vinculados a cárteles utilizando el AMP-HEL.

Más de 8 mil militares están desplegados con la JTF-SB en un terreno que abarca aproximadamente 3.145 kilómetros de la frontera sur. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

“Las organizaciones criminales transnacionales utilizan drones para apoyar actividades ilegales transfronterizas, incluidas operaciones de contrabando y labores de vigilancia sobre personal de las fuerzas del orden y militares”, indicó el comando en un comunicado.

Dijo que la Fuerza de Tarea Conjunta “derrotó a más de 300 sistemas aéreos no tripulados (UAS) durante este año, empleando sistemas cinéticos y no cinéticos, y más de 100 de estos derribos se produjeron en el mes de agosto”.

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“El enfoque de armas combinadas de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur y su colaboración con los socios de la misión están proporcionando una nueva capa de capacidad de defensa nacional para contrarrestar la actividad ilegal en la frontera”, declaró el general Gregory Guillot, comandante del NORAD y del USNORTHCOM.

“Las tropas de primera línea cuentan con las autorizaciones necesarias y están aprovechando una red altamente capacitada para frustrar las amenazas contra las fuerzas que llevan a cabo la misión de integridad territorial”.

Sobre el sistema láser, dijo que el Ejército lo adquirió en “septiembre de 2025 como parte de un esfuerzo por desarrollar e implementar capacidades escalables de energía dirigida contra sistemas aéreos no tripulados y otras amenazas aéreas. La Fuerza de Tarea Conjunta Brigada (JTF-SB) integró el sistema móvil de energía dirigida en su defensa escalonada en agosto de 2026 para ayudar a contrarrestar las amenazas al personal y apoyar las operaciones de seguridad fronteriza”.

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Agregó que “más de 8 mil militares están desplegados con la JTF-SB en un terreno que abarca aproximadamente 3.145 kilómetros de la frontera sur. Desde que asumió la misión en marzo de 2025, el personal de la JTF-SB ha reforzado cientos de kilómetros de la frontera con barreras de alambre, ha llevado a cabo decenas de miles de patrullas de detección y vigilancia, incluidas patrullas realizadas en coordinación con personal militar mexicano.

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