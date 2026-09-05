Querétaro.— La 11 edición del Hay Festival Querétaro arrancó ayer, esta vez sin el tradicional corte de listón por parte de autoridades y organizadores del encuentro dedicado a la escritura y el pensamiento, en la Cineteca Rosario Solano.

Las actividades arrancaron en la Casa Hay, donde algunos invitados, como Iveth Luna Flores, Martha Jiménez Serrano y Pol Guasch, mantuvieron diálogos con la prensa y el público.

Esta edición, que se enmarca en el aniversario 39 del nacimiento del festival en el pueblo de Hay- on-Wye, Reino Unido, fue atravesada por una drástica reducción del presupuesto municipal, casi el 70%, lo que ocasionó que se recortara a sólo tres días, claro, con menos actividades e invitados.

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Cristina Fuentes La Roche, directora general del festival, detalla a EL UNIVERSAL que la reducción se debió a las inversiones al Mundial de Futbol y otros gastos en infraestructura local. Pese a la adversidad, el comité decidió realizar el encuentro con menos recursos, y algunos recortes notorios.

Explica que Querétaro adoptó al festival, por lo que es complicado pensar trasladarlo a otro estado, por lo que seguirán luchando para que siga en esta entidad.

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Esta coyuntura, agrega, deja ver la crisis que hay en distintos ámbitos, por lo que es necesario luchar para que espacios de diálogo y conversación se sigan realizando.

“Estamos viviendo en burbujas digitales, en totalitarismos, en censura, esta región del mundo atraviesa eso y es necesario tener espacios para dialogar, pensar y buscar posibles soluciones”.

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