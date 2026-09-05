Oscuridad, una explosión en la pantalla de la Arena CDMX marcó el inicio de la noche, más destellos prosiguieron hasta que como Hipólita apareció Tini con un arco, mismo que apuntó certeramente a una Diana que dibujó “Futttura”.

Una nave espacial se iluminó en el techo del recinto, misma de la que la Argentina colgaba en chamarra, top, short y botas negras completamente de cuero, mientras descendía bailando y cantando “El Cielo”.

Del espacio Stoessel bajó a las llamas del infierno, luces rojas inundaron el escenario al ritmo de “La Loto”, una plataforma elevó a la cantante sin que esta detuviera su sensual baile.

Concierto de Tini Stoessel en la Arena Ciudad de México como parte de su tour Futttura. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Las luces volvieron a apagarse, en la pantalla una nueva arquera lanzaba una flecha que detonaba en destellos azules que trajeron como recuerdo algunas de las escenas más populares de “Violeta”, serie que catapultó a la fama a la también actriz.

Fotografías de su rostro desde la infancia hasta la actualidad se proyectaron para traerla de regreso a la tarima ahora con un corsé floreado en tonos rosados y éxitos como “Mi Mundo” y “Como Quieres”.

La serie no se reprodujo por casualidad, para “Podemos” y otros éxitos desprendidos de la producción de 2012 que interpretó junto a Jorge Blanco y Mechi Lambre ante un grito al unísono de las 15 mil personas.

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El dúo se deshizo en halagos hacia Tini, con Blanco diciendo por ejemplo: “Me da mucha alegría ver que mi hermanita logró esto, te mereces todo lo bueno”.

El recorrido por la infancia de muchos continuó con una luna rosada en la que Stoessel se sentó para flotar sobre el recinto mientras interpretaba “Te Creo”

Tras esto la Argentina dedicó unas palabras a su público para agradecer el recibiendo tan cálido que tuvo, mismo que fue interrumpido por el grito de “Tini, hermana, ya eres mexicana”.

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La luna llena ahora tomó la pantalla de la Arena para que “Siempre brillaras” se coreará al unísono, seguida de “Cupido” que llevó al público al interior de una casa rosa.

La flecha del amor colisionó en un explosión que sirvió de entrada para un nuevo clip de Tinien el suelo, atravesada por una flecha mientras recitaba un mensaje que sirvió como intro para “Miedo”.

“Se hace difícil perdonar, pero más difícil perdonarte a ti, a veces me siento loca porque loca me sentí, loca como el mar… ¿cuántas veces lo soñé?”, se escuchó en el video.

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Un arco griego ilustrando la noche fue la siguiente escena con Tini en un abrigo café y vestido blanco en un momento más introspectivo con temas como “Posta” y “Ángel”.

Concierto de Tini Stoessel en la Arena Ciudad de México como parte de su tour Futttura. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Un “no estás sola” llenó el venue tras estas canciones, en señal de apoyo a la cantante tanto en críticas que ha recibido como por el reciente caso en el que su papá y mánager por 15 años Alejandro Stoessel habría tomado posesión de las ganancias de su hija durante lo que va de su carrera.

Naturaleza, una Tino felina, alegre y juguetona se divierte en el pasto admirando de a poco la belle use la vida a nivel molecular que la ilumina en rojos y azules.

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Después del video no vuelve al escenario, aparece en la pantalla debajo de la tarima a la que sube entre el ritmo tecno de “Down” vestida ahora con top y short blancos, marcando otro acto de esta obra de teatro épica.

Sobre una reja metálica, como si de una discoteca se tratara la fiesta sigui de la mano de “Me Gusta” con las voces de Miranda! en pista mientras Tini interpretaba su parte en vivo, la celebración no podía seguir sola y Danna fue la elegida para acompañar a Stoessel.

“La reina de México, te quiero mucho, me alegra haberte conocido y más como persona”, le dijo la argentina a la mexicana antes de cantar juntas “Si tú te vas”.

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“Te quiero mucho amiga, estás en tu casa, que sean dos noches increíbles, México te ama y yo también”, dijo Danna antes de abandonar el escenario.

La porteña también bajó pero para convivir con sus fans, a los que saludó e incluso le permitió cantar partes de “Te Pido”, además de ir recibiendo obsequios como una bandera mexicana, otra de la comunidad LGBTQ+, una playera de la selección, tomarse algunas selfies y firmar autógrafos.

Tras un set de canciones con la casaca azteca el último video de la noche devolvía la imagen de la Hipólita que arrancó el show levantándose del piso, estoica, empoderada, en un repaso de las escenas anteriores que la llevó de nueva cuenta frente a la Diana a la que ahora acertó con su primera flecha.

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Esto dio entrada a Tini ahora con un vestido azul incrustado de brillantes y botas rojas altas que frente a un fondo de ciudad futurista inició el principio del fin con “Fantasi”.

Jorge regresó al escenario junto a su pareja Stephie Caire, aunque no es voz sí para bailar junto a su amiga con la que se fundieron en un abrazo, antes de darse un beso y abandonar la tarima, momento que Soessel aprovechó para decir: “Aprevechando le mando un beso al amor de mi vida (Rodrigo De Paul).

Una cantina se montó para que después de un video de Elias Mejía Avante disculpándose por no poder estar esta noche en la Arena CDMX “Pa‘ él” pusiera a bailar a los miles de fans.

La barra del bar desapareció, dejando paso a una baranda rosada en la que los bailarines y la propia Tini bailaron para “La Triple T”.

El show terminó cerca de las 00:00 con las 15 voces del lugar pidiendo por más y la propia Tini asegurando que no quería esperar hasta el 25 de octubre para reencontrarse con su público mexicano.

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