Al cineasta Gabo Ramos la violencia no le cuadraba y, cuando tuvo hijas y fueron creciendo, quiso dejarles una lección para que ellas entendieran que, ante cualquier agresión física o verbal que un hombre ejerciera hacia ellas, no se dejaran y huyeran de ahí.

Las películas le dieron la oportunidad para ello, así fue como creó El desaire, una historia basada en el famoso corrido de “Rosita Alvírez” y que llega este fin de semana a cines nacionales tras presentarse en países como EU, Francia y la India, donde ha ganado premios del público.

La producción de Epic Film Institute, la Universidad Carolina y Vanguardia, sigue la vida de Rosa, una joven en la actualidad (Vico Escorcia, Una pequeña confusión), quien tiene a su alrededor a un novio celoso (Guillermo Alonso) y a un joven acosador (Joshua Okamoto, Saw X).

“Se trataba de ver dónde están los límites del amor y mis hijas (de entonces 14 y 12 años) fueron un motor importante. Esa fue la razón por la cual agarramos esta canción donde dicen que la culpa de su muerte es de la propia mujer por estar en un baile, donde a un hombre que la invita a salir le dice que no y él le dispara”, dice Ramos.

“La gente lleva décadas cantando este corrido y se siente orgullosa, pero no debe ser así. La canción es de hace casi 100 años y lamentablemente sigue pasando eso, las cosas siguen siendo así”, reflexiona.

El desaire cuenta con un guion escrito por un equipo de dos mujeres y un par de hombres, incluyendo al realizador, lo que le hizo tener una visión más sólida sobre los hechos. Y eso se ha reflejado a nivel internacional, donde la gente ha votado positivamente por ella.

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“Al final como que termina siendo una terapia de grupo, porque la gente se clava mucho con el tema y sacan todo (en las sesiones de preguntas y respuestas), lo que han vivido o visto”.

En el elenco también están Gabriela de la Garza como la maestra de la escuela; Karen Martí, como la mejor amiga de la protagonista, e Irene Arcila, en el papel de la madre de la víctima.

Con un presupuesto de 14 millones de pesos, la cinta se filmó en Saltillo, Coahuila, a finales de 2024 e inicios de 2025. Es la primera película del Instituto de Cine de la Universidad Carolina que vela por los derechos y la libertad de la gente.

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“Así que por todos lados era evidente que esta era una historia que teníamos que abordar. Mis hijas me acompañaron a la filmación todo el tiempo y pues también para cantar el tema de los créditos finales. Para mí era muy importante que supieran que eso que se ve en la película está muy mal”, destaca.

En la versión más conocida de la canción original, popularizada por la voz de Antonio Aguilar, se escucha al cantante decir que fue culpa de la propia víctima lo que le pasó.

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