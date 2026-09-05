El Hospital General de México contrató a cuatro empresas por 107 millones 974 mil pesos para la adquisición de abarrotes, huevo, aves, carnes, embutidos, lácteos, pan, verdura, fruta y pescado para su comedor central durante 2026.

Se trata de Logística Alimentaria Maxfran, Distribuidora de Alimentos Dip@ms@ México, Procesadora y Distribuidora Los Chaneques y Pan Rol.

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, dijo que todo apunta a que la fuente de contagio fue el huevo que consumieron los médicos residentes “dentro de uno de los dos comedores”.

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“Hoy se sospecha, aunque tenemos que esperar a las pruebas que se han tomado en estos días, de los huevos del hospital, si esa fue la fuente de contagio, pero es la presunción que tenemos ahorita derivado del estudio del caso”.

El huevo que consumieron los médicos en uno de los dos comedores sería el responsable de la infección en el hospital.

Logística Alimentaria Maxfran obtuvo el contrato HGMEL- LPN-076-2026 para surtir de abarrotes, entre ellos el huevo que se utiliza en los comedores, embutidos, verdura y fruta, lácteos y pescado por 69 millones 078 mil 080 pesos.

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Distribuidora de Alimentos Dip@ms@ México y Procesadora y Distribuidora Los Chaneques firmaron el contrato HGMEL-LPN-075-2026 para proveer de aves y carnes al hospital por 29 millones 757 mil 474 pesos.

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La empresa Pan Rol refrendó el contrato HGMEL-LPN-077-2026 por 9 millones 138 mil 495 pesos para abastecer de pan al comedor central del hospital.

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Los contratos refieren que los víveres comprados son destinados a las dietas de los pacientes y para el personal que trabaja en esa unidad.

Seguro de responsabilidad civil de 1 mdp

El brote de gastroenteritis infecciosa registrado en el Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga afectó a 135 médicos residentes y de alta especialidad, y 41 de ellos permanecían hospitalizados el jueves.

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En una tarjeta informativa, el hospital informó que el brote está “asociado temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional”.

En la convocatoria por la que contrató a las cuatro empresas proveedoras para el comedor central, por 107 millones 974 mil pesos, se establece que deben contar con un seguro de responsabilidad civil por un millón de pesos para indemnizar por diversas posibles afectaciones, y entre éstas, afectación física al personal del hospital.

El huevo que consumieron los médicos en uno de los dos comedores sería el responsable de la infección en el hospital.

Incluso señala una indemnización en caso de muerte atribuida a hechos relacionados con las empresas contratadas.

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“La compañía aseguradora se obliga a pagar los daños a bienes, lesiones corporales, incapacidad total o permanente y la muerte que se llegare a causar tanto al personal de ‘la entidad’ como a terceros, por hechos u omisiones no dolosos y por los que ‘el proveedor’ deba responder, conforme a la legislación aplicable en la materia de responsabilidad civil vigente en los Estados Unidos Mexicanos”, refiere la convocatoria.

Especifica que los proveedores deben corroborar que todos los productos frescos, tales como la carne y derivados; aves y derivados; leche y productos lácteos; huevo; frutas y verduras frescas, reúnan las características organolépticas de calidad (como son sabor, textura, olor y color).

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“A fin de aceptar o rechazar aquellos que presenten características indeseables, tales como mohos, coloración o materia extraña, manchas, magulladuras, mal olor o cualquier otro que no cumpla con las especificaciones señaladas”, explica.

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En cuanto a las prácticas de higiene en la entrega de los alimentos, establece que los empleados deben tener las manos limpias, uñas cortas, vestimenta limpia y, adicionalmente, portar guantes de látex nuevos y gorro ligero para higiene del cabello.

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