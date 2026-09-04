La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reestructuró el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, al incorporar una Oficina de Enlace con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, como parte de sus planes estratégicos.

Con esta reorganización comenzada en 2025, el secretario de la defensa nacional, Ricardo Trevilla Trejo, encabezó la ceremonia por el “203 Aniversario del Estado Mayor y 5 Años del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional”, en el Campo Militar 1-A, en la que entregó reconocimientos al personal con cinco y tres años de servicio en el área considerada el cerebro del Ejército mexicano.

Arturo Coronel Flores, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, afirmó que en 2023 se hizo la última reforma impulsada por Trevilla Trejo para modernizar y crear lo que ahora se conoce como Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.

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"Un Estado Mayor es la reunión de hombres y mujeres integrados en un organismo cuya principal tarea es auxiliar al comandante en su triple función de concebir, preparar y conducir las actividades militares a su cargo. En una visión aristotélica, el Estado Mayor es el todo que representa más que la simple suma de sus partes", indicó Coronel Flores.

Ante la plana mayor del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, el mando militar afirmó que los integrantes del Estado Mayor no deciden ni orden por si mismos, por lo que los llamó a trabajar de manera coordinada, en equipo y resolver problemas privilegiando el contacto personal y combinar el trabajo de oficina con el de campo.

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"Sabemos que ser soldado o guardia nacional, mujer u hombre, es una decisión difícil en esta época de retos inconmensurables, pero es una decisión patriótica. Es por ello que los Estados Mayores tienen la responsabilidad ineludible de planear oportunamente con información precisa, que se traduzca en órdenes claras, sin ambigüedades, razonadas y que puedan cumplirse en los marcos de tiempo y espacio asignados, que las tropas dispongan del apoyo material necesario y de la concurrencia de esfuerzos de los otros componentes armados. Esta es una visión conjunta", expresó.

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