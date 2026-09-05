Natalia Muñoz, defensa central de la Selección Nacional Femenil Sub-20, tiene grandes ilusiones para la Copa del Mundo de la categoría en Polonia, pero también se enfoca en lo personal, como meterse de lleno en la pelea por un puesto en el 11 titular de Tigres.

La zaguera de 19 años es una referente dentro de su categoría. Ya ha contado con algunas experiencias con el primer equipo de las Amazonas, pero no como seguramente desearía.

Sin embargo, resalta la importancia de formar parte de ese equipo, pues le permite estar en contacto con jugadoras que la alimentan y le ayudan a crecer en la cancha.

Lee también Rebeca Bernal inspira a las seleccionadas Sub 20 y a las futuras generaciones del futbol femenil

“Estar en un club como Tigres me ha ayudado muchísimo con las jugadoras que están, que me exigen. En el caso de mi posición está Greta [Espinoza], está Mariza [Nascimento] y, en ese caso, Natalia [Coury], que acaba de llegar de ser campeona [de Juegos Centroamericanos] con la Sub-23”, señaló Natalia.

Yaya, como le dicen, busca trasladar a sus compañeras de la Sub-20 las enseñanzas que le brindan las futbolistas mencionadas y otras del plantel felino para elevar su nivel y el del resto del equipo.

[Publicidad]

“Con sus experiencias y después traerlo, aportarlo a la selección. Y pues creo que para mí es un orgullo, es un honor estar aquí. Que día a día el trabajo de las compañeras que te exigen, pues te hace crecer, tanto como yo las exijo y ellas me exigen”, aseguró la seleccionada nacional.

Lee también América vence a Pumas en el Clásico Capitalino y confirma su poderío en la Liga Femenil