El América de Ángel Villacampa juega en otro Liga y está claro que es el principal candidato para ser campeón.

Con doblete de Geyse da Silva, las Águilas derrotaron (1-2) a las Pumas en el estadio Olímpico Universitario y se quedaron, una vez más, con el Clásico Capitalino.

Por momentos, parecía que el conjunto auriazul podría sorprender al azulcrema, pero fue un simple espejismo. Al final, el resultado fue el esperado y las actuales monarcas sumaron su sexta victoria en el torneo.

A pesar de que las Águilas tuvieron el control durante los primeros minutos y fueron las que más aproximaciones tuvieron, las Felinas apostaron por jugar al contragolpe y fueron más efectivas.

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Geyse Ferreira ya suma 11 goles en el Apertura 2026. FOTO: IMAGO7

Con la habilidad y explosividad que la caracterizan, Priscila Chinchilla generó la oportunidad más clara, hasta ese momento para las universitarias.

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La tica recorrió varios metros con el balón, se quitó la marca de Nancy Antonio y disparó a la portería de Itzel Velasco.

Su tiro se estrelló en el poste izquierdo de la cabaña azulcrema, pero Stephanie Ribeiro estuvo atenta, como la goleadora que es, para mandar a guardar el balón al fondo de las redes (17').

SR7 no perdonó y provocó que CU explotara. La ilusión auriazul regresó con su anotación.

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Con el paso del tiempo, las actuales campeones intentaron por todo los medios conseguir el empate, pero la zaga universitaria estuvo atenta para cortar cualquier avance de peligro.

Hasta que fue imposible mantener el cero en su portería. Cuando el descanso estaba por llegar, vino el balde de agua fría para las locales.

Con un fantástico cambio de juego de Scarlett Camberos, un recentro preciso de Sarah Luebbert y una tranquila defunción de Geyse da Silva (42'), el América igualó el marcador.

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Clásico Capitalino Femenil, durante la fase regular del torneo Apertura 2026 - Foto: Imago7

Para la segunda mitad, el partido fue de ida y vuelta. Las dirigidas por Roberto Medina se fueron al frente con la intención de recuperar la ventaja, pero sus intentos no fueron efectivos.

Mientras que las de Ángel Villacampa supieron esperar para sentenciar el partido en el momento preciso.

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Cuando Casandra Montero (67') recibió la tarjeta roja, las esperanzas de conseguir la victoria para las auriazules se esfumaron por completo.

Era cuestión de tiempo para que las Águilas dieran el golpe definitivo. En el minuto 89, finalmente, llegó.

De nueva cuenta, Geyse apareció en el momento más oportuno. La goleadora azulcrema controló un pase de Kimberly Rodríguez y, de primera intención, disparó para vencer a Wendy Toledo.

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El América volvió a derrotar a las Pumas en CU y confirmó que tiene una marcada hegemonía en los Clásicos Capitalinos; ya suma 16 en fila sin perder.

Las actuales campeones demostraron que son las favoritas para quedarse con el título del Apertura 2026. Hasta el momento, no han tenido un digno rival que diga lo contrario.