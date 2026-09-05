El traspaso de Rebeca Bernal al Manchester United sacudió al futbol mexicano, ya que se trata de un momento histórico y también tuvo un impacto social importante en las niñas que idolatran a la capitana de la Selección Mexicana mayor.

Claro que este movimiento no pasó desapercibido en la concentración del Tricolor Sub-20, que está en Polonia para la Copa del Mundo, donde la noticia sirve como motivación para las seleccionadas.

“Sí, es un orgullo, creo que para todo México que una jugadora como ella esté representándonos, a México y a lo que es su carrera”, comentó la defensa Natalia Muñoz.

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Un gran número de las jugadoras que conforman esta Selección tricolor crecieron viendo a Rebeca Bernal en los últimos años, por lo que fue una inspiración para ellas, así como para otras niñas.

“Estamos muy contentas, porque es una referente de la Liga para nosotras y para muchas niñas”, aseguró la defensora de Tigres.

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En otro tema, Natalia asegura que la convivencia con sus compañeras es vital para no sentirse tan alejadas de sus hogares y que ella se siente de lo mejor en Polonia, donde están por debutar en el Mundial.

“Vivir con las compañeras te hace una rutina muy bonita. Creo que se te olvida que estás en otro país. Que el ambiente siempre ha sido bueno, unido y, fuera de eso, creo que en lo personal me siento como en casa”, confesó la zaguera de las Amazonas.

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