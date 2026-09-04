El Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" informó sobre la presencia de un brote de gastroenteritis infecciosa aguda entre médicos residentes y de alta especialidad, quienes ya están estables y reciben atención médica.

Hata el momento, este repentino brote fue asociado a consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional. Hasta el pasado jueves, 41 personas permanecían en vigilancia y bajo tratamiento.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Salud, informó que luego de realizar los estudios de laboratorio correspondientes, se detectó la presencia de Salmonella spp., además de Escherichia coli enteroxigénica (ETEC) en dos casos analizados.

Lee también: Afecta brote de salmonela al Hospital General

Foto: Archivo

¿Cuáles son sus síntomas y cómo se contagia?

De acuerdo con el portal digital de la Clínica Universidad de Navarra, los síntomas que aparecen con mayor frecuencia son diarrea, además de la presencia de escalofríos, fatiga, vómitos, dolor abdominal y malestar general, con constante sensación de defecar.

Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas molestias suelen manifestarse en las personas entre las primeras 6 horas y 72 horas después de la exposición, manteniéndose en el organismo durante al menos cuatro a siete días.

[Publicidad]

La infección no suele provocar fiebre y, en general, cede en 3 a 5 días. Esta afectación al sistema digestivo genera una inflamación o disfunción del intestino, que se produce por las toxinas de algún germen, como la Salmonella, uno de los agentes bacterianos más frecuentes de la gastroenteritis.

Lee también: Salud investiga brote de gastroenteritis por salmonela en Hospital General; alista sanción administrativa

Foto: Achivo

A menudo estas infecciones intestinales se contagian por la ingesta de agua o alimentos contaminados, o por transmisión de persona a persona por vía oral. En el caso de la Salmonella, la transmisión se produce por la ingesta de pollos, huevos de gallina y productos lácteos.

[Publicidad]

Algunas recomendaciones para personas contagiadas son tomar de 8 a 10 vasos de agua al día, consumir comidas pequeñas a lo largo del día y comer algunos alimentos salados como sopa y bebidas rehidratantes, además se aconseja la ingesta de potasio y jugos de fruta.

Tras darse a conocer el motivo de la propagación de la infección, el Hospital General de México suspendió el servicio subrogado de comedor para médicos residentes. También señaló que continúa la investigación epidemiológica y sanitaria, para determinar la fuente específica de contaminación.

*Con información de María Cabadas y Enrique Gómez

[Publicidad]

También te interesará:

Cónclave de Andy López Beltrán; cartones de la prensa que retratan la reunión en restaurante Magazzino

¿Cómo es el fraccionamiento ‘Grand Viure’?; tecladista de Camilo Séptimo es asesinado en Zona Esmeralda de Atizapán

[Publicidad]

¿Cómo sembrar pistachos en casa?; cuidados básicos y tiempo de producción

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm