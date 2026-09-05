Metrópoli | 05-09-26 | 09:09 |

Atizapán de Zaragoza.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el intervalo de muerte de Jonathan Meléndez, su esposa, hija y la trabajadora doméstica, oscila de las 17:30 a las 20:00 horas del 1 de septiembre.

De acuerdo a las indagatorias del caso, a las 00:40 horas del miércoles 2 de septiembre un agente del Ministerio Público con sede en Atizapán de Zaragoza fue notificado del hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en el fraccionamiento Grand Viure y a la 1:05 de la mañana llegaron al sitio agentes de la Fiscalía para comenzar con las diligencias y concluyeron a las 04:25 horas.

Al llegar, encontraron el cuerpo del tecladista de la banda Camilo Séptimo, de 38 años de edad, con una herida de bala en la extremidad cefálica. Estaba amordazado con cinta adhesiva industrial y maniatado en un sofá al interior de la recámara principal.

Dentro del baño de esa misma habitación fue hallada Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo. Estaba amordazada y maniatada. “sobre sus piernas, una menor de 3 años, ambas con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica”.

En el primer nivel de la casa, sobre una cama, maniatada y con un disparo de arma de fuego en la parte superior de la espalda y base de la extremidad cefálica, fue encontrada la trabajadora doméstica, de nombre Aleyda, de 21 años.

Lee también

[Publicidad]

“Por último, fue localizado en un baño de ese mismo nivel, un canino hembra con el hocico envuelto con cinta adhesiva de color gris y disparo de arma de fuego en la cabeza”, explicó la Fiscalía mexiquense.

En otra de las habitaciones encontraron a un menor de edad de aproximadamente cinco años de edad, mismo que fue entregado a sus abuelos por parte de la policía municipal.

Cámaras de seguridad del fraccionamiento captaron el ingreso de un auto Kia de color gris, a las 17:23 horas del 1 de septiembre. La unidad era manejada por Gerardo “N” y Diego Sebastián “N” lo acompañaba. A este último lo captaron cámaras del elevador a las 17:24 horas.

[Publicidad]

Fue Ana Paula quien autorizó el ingreso del sujeto vía telefónica, ya que no se encontraba en el lugar y debido a la relación de confianza con su esposo. Al entrar al departamento, solo se encontraba Aleyda, la trabajadora doméstica, y dos mascotas.

Lee también

A las 17:42 horas llegó al departamento Ana Paula con sus dos hijos y a las 17:54 horas, contacta a un hombre, quien ahora es testigo, mismo que narró a la FGJEM que a través de mensaje de texto le dijo “Sebastián (activo del delito) ya tenía rato esperando a Jonathan, por lo que Jonathan le llama y le comenta que estábamos jugando padel y le dijo Sebastián que lo esperaba”.

[Publicidad]

Jonathan llegó junto con un amigo a su domicilio las 19:28 horas y cuando se bajan de una camioneta tipo Suburban, la cual deja encendida, le pide al hoy testigo que se quede ahí y que pida ayuda si no le contesta.

“Pero en ese momento me percaté que me lo decía con un cierto miedo, al mandarle mensaje y no contestarme es que decido pedir ayuda en la caseta de vigilancia”, contó el testigo a la Fiscalía mexiquense.

A Diego Sebastián “N”, hoy detenido, lo captan en el estacionamiento a las 19:41 horas. Y ya no se le ve en el elevador que utilizó para subir al departamento. A las 19:43 horas, el vehículo KIA sale del fraccionamiento con ambos investigados a bordo.

[Publicidad]

“El testigo refiere que, para evitar la revisión del vehículo por parte de personal de seguridad privada del fraccionamiento, Diego Sebastián “N” le dijo a la chica de seguridad: cámara hija de tu pu… madre, abre la pluma que ya me tengo que ir; y le mostró un arma de fuego, por lo que, al abrir personal de seguridad, es que me ve que estaba atrás de ella y me dice, tu pin… negrito, donde se te ocurra decir que me viste te voy a matar como a tus pin… amigos", precisó la FGJEM.

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google

afcl

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]