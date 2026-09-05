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Al menos 14 personas están desaparecidas luego de las dos explosiones en un recinto militar de Bolivia que dejaron dos muertos y más de 80 heridos, según un nuevo balance difundido este sábado por el ministerio de Defensa.
Los estallidos se produjeron la tarde del viernes en el Regimiento Bolívar de la localidad de Viacha, a 30 kilómetros al suroeste de La Paz. Los decesos y heridos fueron confirmados la noche del viernes por el ministerio de Defensa y este sábado un jefe militar dio la lista actualizada de personas que falta por hallar.
"14 uniformados que se encontraban en el sector afectado por las dos explosiones registradas en el centro militar de Viacha no fueron localizados hasta el momento", señaló en un comunicado el coronel Antonio Amaru, comandante del recinto Bolívar.
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Un primer reporte del gobierno sobre personas desaparecidas mencionó el número de siete y ahora fijó en 14. Se trata de un sargento, funcionario de las Fuerzas Armadas, y 13 conscriptos de 18 y 19 años que realizan un año de servicio militar, obligatorio en Bolivia.
Este sábado aún se observan paredes destruidas de la guarnición militar. También escombros en las calles, postes metálicos de luz doblados, árboles derribados, casas de ventanas con vidrios rotos y familiares que aún esperan una versión oficial de cuál es la situación de los desaparecidos, observó un fotógrafo de la AFP.
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El coronel Amaru señaló que "las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros continúan en el área afectada". Aún se investigan las causas del incidente.
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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en un informe del viernes confirmó las dos explosiones. La primera habría involucrado "pólvora negra, correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar" y luego la segunda "de mucho mayor magnitud" con elementos que se indagan.
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La policía de Bomberos señaló que el incidente fue controlado.
El alcalde de Viacha Jenrry Patzi se quejó con sollozos de que en su municipio de unos 114 mil habitantes "no hay un pinche (simple) hospital de segundo nivel para dar soporte a esto".
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am/mcc
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