Bogotá.– Frente a cuatro cadáveres cubiertos con mortajas blancas, rodeado de militares y policías y con un micrófono en la mano, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó la muerte de uno de los jefes criminales más buscados del norte del país. Pero la puesta en escena elegida para anunciar el operativo terminó desplazando parte de la atención del golpe contra el grupo armado y desató una fuerte polémica en el país sudamericano por la exhibición pública de los cuerpos.

La escena tuvo lugar en una sede militar de Riohacha, capital del departamento de La Guajira. A pocos metros del mandatario estaban los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, señalado como uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN); su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias “La Bebecita”, y dos hombres de su esquema de seguridad. Los cuatro murieron durante un operativo policial realizado en el barrio Los Olivos de esa ciudad.

“Este delincuente, que no seguirá delinquiendo porque le cayó la mano de hierro del Estado, tenía arrodillada a la población, llena de miedo”, afirmó De la Espriella frente a los cuerpos. Y añadió que había ordenado convertir al jefe criminal en un “objetivo de alto valor” poco después de asumir la presidencia.

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El episodio, sin embargo, no fue aislado. Apenas unos días antes, el mandatario ya había generado críticas por otro video difundido desde Guaviare, en el centro-sur del país, en el que aparecía caminando entre decenas de bolsas con los cuerpos de presuntos integrantes de las disidencias de las FARC muertos en una operación militar.

En esas imágenes, De la Espriella recorría junto al ministro de Defensa y miembros de la cúpula militar el lugar donde habían sido colocados los cadáveres y las armas incautadas durante la llamada Operación Azarías, lanzada contra la estructura Carolina Ramírez, vinculada a “Iván Mordisco”. El gobierno informó inicialmente que 23 presuntos disidentes habían muerto durante la ofensiva.

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Hoy es un gran día para Colombia. La Operación Centinela de la Patria dio un golpe contundente al narcoterrorismo: gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la DIJIN, fue dado de baja alias Naím o “Bendito Menor”, uno de los criminales… pic.twitter.com/q4cwdqLnGM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 4, 2026

La difusión de aquel video provocó una inmediata reacción de la oposición.

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda acusó al jefe de Estado de convertir los cuerpos en una exhibición y cuestionó duramente su actitud.

“Se pasea entre las bolsas con los cadáveres. Casi los pisa con desprecio. Se dice cristiano, pero en realidad es un ser sin escrúpulos y sin el más mínimo sentido de humanidad”, escribió Cepeda en X.

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EXHIBICIÓN DE CADÁVERES



Se pasea entre las bolsas con los cadáveres. Casi los pisa con desprecio. Se dice cristiano, pero en realidad es un ser sin escrúpulos y sin el más mínimo sentido de humanidad. pic.twitter.com/EwzHtdrqTk — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 3, 2026

El expresidente Gustavo Petro también cuestionó las imágenes y acusó al gobierno de “hacer de la muerte un trofeo”.

Colombianas y colombianos este no es nuestro destino.



Colombia no es el país de la belleza y debe ser potencia mundial de la vida y no de la muerte. pic.twitter.com/k1RN0R7DCO — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 4, 2026

"¡Que viva Cristo Rey!"

Las críticas cobraron una dimensión adicional por el discurso religioso que De la Espriella ha convertido en una de las marcas de su presidencia. El mandatario suele cerrar sus intervenciones con referencias a Dios y a “Cristo Rey”, y este mismo jueves publicó en sus redes sociales un mensaje en el que volvió a combinar esa retórica con una advertencia directa a los grupos armados.

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“Que viva Colombia, que viva Cristo Rey. Todos los delincuentes y narcoterroristas que desafíen al Estado van a caer bajo la fuerza de las armas y las leyes de la República”, escribió.

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Quién era “Bendito Menor”

Más allá de la controversia por la forma elegida para comunicar el operativo, la muerte de Pérez Toncel representa un golpe para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca, una organización vinculada al narcotráfico, la extorsión y los homicidios con fuerte presencia en el Caribe colombiano.

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De unos 26 años, “Bendito Menor” había escalado rápidamente dentro de la estructura. Según las autoridades, comenzó como sicario y llegó a convertirse en uno de sus principales responsables en La Guajira. Pesaban sobre él varias órdenes de captura y una ficha roja de Interpol.

En los últimos meses había aumentado además su exposición pública a través de las redes sociales, donde aparecía exhibiendo armas, dinero y lujos y lanzando amenazas contra las fuerzas de seguridad.

No era, sin embargo, el máximo jefe de las ACSN. La organización había mantenido conversaciones con el gobierno de Petro dentro de su política de “paz total”, un proceso que De la Espriella dio por terminado tras asumir el poder.

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“Esta operación fue impecable”, afirmó el presidente el viernes. Y advirtió que el operativo era apenas “el principio del fin de los criminales en el norte del país”.

“La gente de bien no volverá a sentir miedo; los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes, porque aquellos que no se sometan terminarán de esta forma”, agregó, nuevamente frente a los cuatro cuerpos.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella desató una fuerte polémica por la exhibición pública de los cuerpos. Foto: Tomada de video

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“Mano de hierro”

La escena de Riohacha se inscribe en una estrategia de seguridad que De la Espriella convirtió en una de las principales banderas de sus primeras semanas en la Casa de Nariño.

Desde que asumió el 7 de agosto, el mandatario ha difundido personalmente y con frecuencia los resultados de operaciones contra organizaciones armadas y narcotraficantes, incluidos varios bombardeos.

Uno de ellos, realizado el 27 de agosto en Guaviare, abrió otra controversia después de que Medicina Legal confirmara que entre los diez muertos había tres adolescentes. La Defensoría del Pueblo recordó entonces que, aunque el reclutamiento de menores por organizaciones armadas está prohibido por el derecho internacional humanitario, los chicos reclutados siguen siendo considerados víctimas y el Estado debe extremar las precauciones para proteger sus vidas.

De la Espriella respaldó la operación y responsabilizó a las organizaciones criminales por utilizar menores como combatientes o escudos humanos.

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