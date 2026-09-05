El Samsung Galaxy S26 Ultra en color Negro aparece con hasta 43% de descuento en Amazon México, lo que representa un ahorro superior a $26,000.00 frente al precio de referencia mostrado en la promoción.

Más allá del descuento, se trata de un teléfono de gama alta que apuesta por una pantalla de gran tamaño, cámaras avanzadas, inteligencia artificial y un procesador de alto rendimiento. Samsung lo presenta como uno de sus modelos más avanzados de la familia Galaxy S26.

¿Por qué vale la pena comprar el Galaxy S26 Ultra?

Uno de los principales argumentos de compra es su pantalla. El Galaxy S26 Ultra incorpora un panel de 6.9 pulgadas, una característica que resulta atractiva para quienes consumen películas, series, videojuegos o trabajan frecuentemente desde el celular. Samsung también integra una pantalla de privacidad, diseñada para reducir la visibilidad lateral de la información que aparece en el dispositivo.

El teléfono mantiene además el S Pen, por lo que puede utilizarse para escribir notas, hacer anotaciones, editar contenido y realizar distintas tareas con mayor precisión que utilizando únicamente los dedos.

Una cámara de 200 MP

La fotografía es otro de los grandes atractivos del Galaxy S26 Ultra. Samsung equipa este modelo con una cámara principal de 200 megapíxeles, acompañada por un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 50 MP.

El sistema también incorpora mejoras para fotografías y videos en condiciones de poca iluminación. Samsung señala que la cámara principal cuenta con una apertura más amplia que permite mejorar la entrada de luz y que su tecnología Nightography ayuda a conseguir videos más claros durante escenas nocturnas.

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Potencia para videojuegos y tareas exigentes

En el apartado de rendimiento, el Galaxy S26 Ultra incorpora el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, una versión personalizada del procesador de Qualcomm desarrollada para los dispositivos Galaxy. Esta plataforma está acompañada por mejoras en CPU, GPU y NPU para impulsar tanto el rendimiento tradicional como las funciones de inteligencia artificial.

Por ello, es un smartphone pensado para usuarios que ejecutan aplicaciones exigentes, juegan, editan fotografías y videos o simplemente quieren un equipo que pueda mantenerse vigente durante varios años.

Galaxy AI para aprovechar más el teléfono

La inteligencia artificial también ocupa un papel importante. Entre las herramientas disponibles se encuentra Photo Assist, que permite realizar modificaciones en fotografías mediante indicaciones en lenguaje natural.

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En otras palabras, el usuario puede describir lo que quiere modificar y Galaxy AI se encarga de aplicar los cambios en la imagen.

Estas funciones pueden resultar especialmente útiles para quienes utilizan el smartphone para crear contenido o editar fotografías rápidamente sin recurrir a aplicaciones externas.

Batería de 5,000 mAh y carga rápida

El Galaxy S26 Ultra incorpora una batería de 5,000 mAh y Samsung indica que puede alcanzar hasta 31 horas de reproducción de video. También ofrece carga rápida capaz de llegar hasta 75% aproximadamente en 30 minutos, de acuerdo con las especificaciones de la compañía.

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Esto permite utilizarlo durante buena parte de la jornada sin estar buscando constantemente un enchufe, aunque la autonomía real dependerá del uso, brillo de pantalla, conectividad y aplicaciones utilizadas.