Casi cuatro millones de cigarros apócrifos fueron asegurados en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en dos acciones diferentes realizadas esta semana por personal de la Marina, Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En un primer evento, elementos de la Marina, en coordinación con la Aduana, identificaron un cargamento con cigarros irregulares, con un total de 3 millones 839 mil unidades, al realizar labores de seguridad y control en el AICM, informó la Secretaría de Marina (Semar).

Es un cargamento proveniente de Singapur con destino a México. Foto: Especial

Destacó que se trata del tercer cargamento proveniente de Singapur, con destino a territorio nacional, que fue declarado inicialmente como bocinas, pero al realizar una inspección no intrusiva, se detectó que la mercancía no correspondía con la declarada en la documentación, por lo que se aseguraron un total de 191 mil 990 cajetillas de cigarros y más de 3.8 millones de unidades.

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En tanto, la ANAM y el personal naval identificaron una operación de importación en el puerto de Lázaro Cárdenas, en la que se declaraba vasos de cristal provenientes de Hong Kong.

Sin embargo, la dependencia señaló que se identificó un total de 15 mil 692 cigarrillos pirata, derivado del análisis documental y operativo efectuado por la autoridad aduanera al cargamento proveniente del país asiático.

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Los cigarrillos apócrifos asegurados equivalen a 15.6 toneladas. Foto: Especial

En total se aseguraron alrededor de 3 millones 854 mil 692 cigarrillos apócrifos, con un peso estimado de 15.6 toneladas de dicho producto, como parte de labores de inteligencia previas, en las que se advertía el posible ingreso de productos de tabaco ilícitos con el objetivo de eludir la normativa fiscal y aduanera vigente en el país, señaló la Semar en un comunicado.

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